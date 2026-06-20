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Kendisine yaklaşan kadını yanlış anlayınca ortaya ilginç anlar çıktı

Kendisine yaklaşan kadını yanlış anlayınca ortaya ilginç anlar çıktı
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Fas ile İskoçya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi izlemek üzere tribünde yer alan bir Faslı taraftar, kendisine yaklaşan İskoç kadın taraftarın ilgisini yanlış anlayarak kendisine parmağındaki yüzüğü gösterdi. Bu renkli anlar kısa süre içerisinde viral oldu.

FIFA 2026 Dünya Kupası futbol heyecanının yanı sıra renkli ve unutulmaz anlara sahne olmaya devam ediyor. Turnuvanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Fas - İskoçya maçında tribündeki iki taraftar arasında yaşanan esprili bir an sosyal medyada viral oldu.

KADININ İLGİSİNİ YANLIŞ ANLAYINCA YÜZÜĞÜNÜ GÖSTERDİ

Karşılaşmayı heyecanla takip eden bir Faslı taraftar, kendisine doğru yaklaşan İskoç kadın taraftarın sempatik ilgisini tamamen yanlış anladı. Kadının dostane yaklaşımını bir flört girişimi olarak yorumlayan Faslı futbolsever, panikle parmağındaki evlilik yüzüğünü göstererek "evliyim" mesajı verdi.

PAYLAŞIM REKORLARI KIRDI

İskoç taraftarın bu hamle karşısındaki şaşkınlığı ve ardından iki tarafın da durumu fark edip kahkahalara boğulması kameralara yansıdı. Tribündeki bu eğlenceli ve sempatik yanlış anlaşılma, turnuvanın en çok konuşulan ve paylaşılan anları arasına girdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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