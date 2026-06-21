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İspanya Başbakanı Sanchez'in eşine yurt dışına çıkış yasağı

İspanya Başbakanı Sanchez'in eşine yurt dışına çıkış yasağı
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında yolsuzluk soruşturması kapsamında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi. Gomez, başbakan eşi konumunu kullanarak iş sözleşmelerine yardım etmekle suçlanıyor.

İSPANYA Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında yolsuzluk davası öncesinde yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında mahkeme yeni adli kontrol kararları aldı. Gomez'in pasaportunu teslim etmesine, İspanya dışına çıkmamasına ve ayda iki kez mahkemeye bildirimde bulunmasına hükmedildi. Gomez, başbakanın eşi olmasından kaynaklanan konumunu kullanarak bazı iş sözleşmelerinin alınmasına yardımcı olmakla suçlanıyor. Gomez ise hakkındaki iddiaları reddederek herhangi bir usulsüzlük yapmadığını savunuyor.

Sosyalist Parti'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada ise Gomez'in yaklaşık iki yıldır 'adli ve siyasi baskıya' maruz kaldığı aktarıldı. Parti, son kararın da bu sürecin yeni bir aşaması olduğunu öne sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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