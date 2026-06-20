Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler

Türkiye genelinde kamuda israfı önlemek amacıyla hayata geçirilen tasarruf tedbirleri, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde alınan yeni makam aracıyla bir kez daha tartışma konusu oldu. 17 Mayıs 2024’te Resmi Gazete’de yayımlanan ve belediye başkanlarının hizmet aracı kullanımına kısıtlamalar getiren genelgeye rağmen, Kelkit Belediyesi bünyesine katılan lüks araç kamuoyunun tepkisini çekti.

TASARRUF TEDBİRLERİNE RAĞMEN 2025 MODEL AUDİ

20 bin nüfuslu ilçe belediyesine tahsis edilen ve fiyatının 11 ila 15 milyon lira arasında olduğu iddia edilen 2025 model Audi A6 marka araç, eleştirilerin odağı haline geldi. Tepkilerin büyümesi üzerine Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Kelkit Belediyesi’nin 1875 yılında kurulduğunu ve bünyesinde yaklaşık 50 aracın bulunduğunu belirten Başkan Yılmaz, araç alımının sadece bir otomobil meselesi olarak görülmemesi gerektiğini savundu.

"G.TÜ B.KLU BİR ARABAYI ÇOK GÖRDÜLER"

Kendisine yöneltilen eleştirilere tepki çeken sözlerle yanıt veren Yılmaz, eski makam aracının diğer belediyelerin gerisinde kaldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Kelkit Belediyesi’nin makam aracı, Gümüşhane’deki belediyeler arasında model ve marka olarak en eski araçtı. G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler. Ben bugün Kelkit Belediye Başkanı olarak bir makamı temsil ediyorum. Toplantılara gittiğimizde 14 belediye içerisinde en düşük modelli ve en düşük markalı araç, Kelkit Belediyesi’nin aracıydı. Hâlbuki Kelkitliler ‘Benim belediye başkanım daha iyisine binmeliydi’ demeliler."

"ŞAHSİ ARACIM DEĞİL, KELKİT'İN ARACI"

Kelkit’in Gümüşhane’nin en büyük ilçesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, yeni alınan dizel aracın yakıt giderlerinin diğer araçlara göre daha ekonomik olduğunu iddia etti. Aracın bedelinin 11 ila 15 milyon lira arasında olduğu yönündeki iddiaları yalanlayan Başkan Yılmaz, sözlerini şöyle noktaladı:

"Araç alım süreci tamamen yasal prosedürlere uygun şekilde gerçekleştirildi. Bu araç Ünal Yılmaz’ın şahsi aracı değil, belediye adına alınmış bir araçtır. Kelkit Belediyesi’nin daha güçlü ve daha kaliteli bir araca sahip olması gerektiği düşünülmeliydi."

Kaynak: Haberler.com