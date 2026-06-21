Sınava yetişmek isterken kaza yaptılar: 3 yaralı

Nevşehir'de üniversite sınavına yetişmeye çalışan gençlerin bulunduğu otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ürgüp-Nevşehir Karayolu İbrahimpaşa köyü kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 50 AEH 878 plakalı Tofaş marka otomobil, önünde seyreden İbrahim Ş. yönetimindeki 51 AEC 212 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yoldan çıkarak şarampole düşerken, Tofaş marka otomobil ise takla atarak şarampole savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların üniversite sınavına gitmek üzere yolda oldukları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı