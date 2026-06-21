YKS maratonu devam ediyor! İkinci oturum AYT başladı

Milyonlarca adayın üniversite hayali için ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ( Yks ) ikinci gün heyecanı başladı. Sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), bugün saat 10.15 itibarıyla başladı.

SINAV 180 DAKİKA

AYT'ye 1 milyon 627 bin 960 aday katılırken, sınav Türkiye genelinde 4 bin 400 bina ve 86 bin 761 salonda uygulandı. Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden toplam 160 soru yöneltildi. Sınav için adaylara 180 dakika süre verildi.

ÜÇÜNCÜ OTURUM YDT 15.45'TE

Yks'nin üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi ( Ydt ) ise bugün saat 15.45'te düzenlenecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde gerçekleştirilecek sınavda adaylar 80 soruyu yanıtlayacak.

Toplam 203 bin 639 adayın başvurduğu Ydt'de en fazla katılım 195 bin 51 adayla İngilizce testinde olacak. Adaylara sınav için 120 dakika süre tanınacak.

KAPILAR SINAVDAN 15 DAKİKA ÖNCE KAPATILIYOR

ÖSYM tarafından yapılan hatırlatmaya göre adaylar, AYT için saat 10.00'dan sonra, YDT için ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adayların sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı kimliklerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Kimlik kartını kaybeden veya kimlik bilgilerinde eksiklik bulunan adaylar için nüfus müdürlükleri bugün saat 15.30'a kadar açık tutulacak.

EN GENÇ ADAY 16, EN YAŞLI ADAY 87 YAŞINDA

Bu yıl Yks'ye toplam 2 milyon 425 bin 628 aday başvurdu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un paylaştığı bilgilere göre sınavın en genç adayı 16, en yaşlı adayı ise 87 yaşında.

Başvuran adayların 1 milyon 324 bin 509'unu kadınlar, 1 milyon 101 bin 119'unu ise erkekler oluşturdu. Ayrıca 50 yaş ve üzeri 20 bin 158 aday da üniversite hayali için sınava katıldı.

SONUÇLAR 22 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Dün gerçekleştirilen ilk oturum TYT'nin ardından adaylar bugün AYT ve YDT oturumlarında ter dökecek. YKS sonuçlarının ise 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor. Sonuçların ardından tercih süreci başlayacak.