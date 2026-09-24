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Barcelona'dan gözdağı gibi antrenman! Tempo bir an olsun düşmedi

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Barcelona'dan gözdağı gibi antrenman! Tempo bir an olsun düşmedi Haber Videosunu İzle
Barcelona'dan gözdağı gibi antrenman! Tempo bir an olsun düşmedi
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Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim'de Galatasaray'a konuk olacak Barcelona'nın antrenmanından paylaşılan görüntüler dikkat çekti. İspanyol ekibinin çalışmadaki yüksek temposu, futbolcuların hırsı ve ikili mücadelelerdeki sertliği öne çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Barcelona, hazırlıklarını sürdürüyor. İspanyol ekibinin antrenmanından gelen görüntülerde futbolcuların yüksek temposu dikkat çekti.

ANTRENMANDA TEMPO BİR AN OLSUN DÜŞMEDİ

Barcelona'nın çalışmasında futbolcuların oldukça tempolu hareket ettiği görüldü. Pas çalışmalarında topun hızlı dolaşımı ve oyuncuların sürekli hareket halinde olması görüntülere yansıdı.

Antrenmanın ikili mücadele bölümlerinde ise futbolcuların hırsı öne çıktı. Barcelona oyuncularının topu kazanmak için yoğun çaba göstermesi ve çalışmanın yüksek tempoda devam etmesi dikkat çekti.

BARCELONA DEV MAÇA HAZIRLANIYOR

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta Galatasaray'a konuk olacak. İspanyol ekibi, zorlu deplasman öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHalim Halim:

Antrenman barçanın zaten

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Haber YorumlarıSabri:

valla faovari barcelona ama örnekleri var livwrpool gibi diğer takımlar gibi

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Haber YorumlarıKaraşal:

gs idmanı dediğiniz şey 4 sene öncesinden bir görüntü. tam algı.

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