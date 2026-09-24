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İsmi gören bir daha baktı! CHP'den ayrılan Özgür Özel AK Parti'ye katıldı

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İsmi gören bir daha baktı! CHP'den ayrılan Özgür Özel AK Parti'ye katıldı Haber Videosunu İzle
İsmi gören bir daha baktı! CHP'den ayrılan Özgür Özel AK Parti'ye katıldı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde CHP'den ayrılan Özgür Özel isimli vatandaş, AK Parti'ye katıldı. AK Parti Bandırma İlçe Teşkilatı'nda gerçekleştirilen programda üyelik işlemlerini tamamlayan Özel'e parti rozetini İlçe Başkanı Göksel Karlahan taktı. Katılımın dikkat çeken ayrıntısı ise isim benzerliği oldu.

  • Bandırma'da CHP'den ayrılan Özgür Özel isimli vatandaş, AK Parti'ye katıldı.
  • Özgür Özel'in AK Parti rozetini AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Göksel Karlahan taktı.
  • Katılım programına AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan da katıldı.

Bandırma'da CHP'den ayrılan Özgür Özel isimli vatandaş, düzenlenen programla Ak Parti'ye katıldı. İsim benzerliği katılımın en dikkat çeken ayrıntısı oldu.

İSMİ GÖRENLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Özgür Özel isimli vatandaş, CHP'den ayrılarak Ak Parti'ye katıldı. Ancak Bandırma'da gerçekleşen bu katılımda dikkat çeken ayrıntı, AK Parti rozeti takan kişinin adı oldu. Bandırmalı Özgür Özel, CHP'den ayrılmasının ardından AK Parti Bandırma İlçe Teşkilatı'nda düzenlenen programa katıldı. Burada üyelik işlemlerini tamamlayan Özel'e AK Parti rozeti takıldı. AK Parti'ye katılan Bandırmalı Özgür Özel'in adı, aynı ismi taşıyan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel nedeniyle dikkat çekti.

ROZETİ GÖKSEL KARLAHAN TAKTI

Bandırma'daki programa AK Parti Balıkesir Milletvekili ve AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Ali Taylan Öztaylan da katıldı. Özgür Özel'in AK Parti rozetini ise AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Göksel Karlahan taktı. Böylece Özel'in CHP'den ayrılmasının ardından yeni parti üyeliği resmileşti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNihat Tunç:

Türk siyasetinde olmaz diye bişey yok olur mu olur.

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