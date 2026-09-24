Çürük denen cami 4 gündür yıkılamıyor

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İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yapılan karot testi sonucunda riskli yapı olduğu tespit edilen Yayla Camii'nde yıkım çalışmaları devam ediyor. Güvenlik önlemleri altında 4 gündür sürdürülen kentsel dönüşüm sürecinde, camin kubbe ve beton yapısının beklenenden daha dirençli çıkması yıkım çalışmalarını uzattı.

KUBBENİN SAĞLAMLIĞI YIKIM SÜRECİNİ UZATTI

Karot testi sonucunda çürük raporu verilen ve yıkım kararı kaçınılmaz hale gelen Yayla Camii'nde yıkım ve hafriyat ekipleri titizlikle çalışıyor. İş makineleriyle yürütülen yıkım işlemlerinde, yapının özellikle kubbe kısmının oldukça sağlam çıkması ekiplerin ilerleyişini yavaşlattı.

YENİ CAMİYİ HAYIRSEVER YAPACAK

Bahçelievler Belediyesi yetkililerinden alınan bilgilere göre, mevcut alan enkaz kaldırma çalışmalarının ardından tamamen temizlenecek. Yeni ve modern cami projesine ilişkin detaylar ise şu şekilde şekillendi:

Yapımı müftülük üstlenecek: Yıkımın ardından depreme dayanıklı yeni projenin yapım sürecini İlçe Müftülüğü yürütecek.

Finansman hayırseverden: Modern mimariyle tasarlanan yeni camin tüm yapım masrafları hayırsever bir vatandaş tarafından karşılanacak.

Ticari alan olmayacak: Geçmişteki uygulamaların aksine, yeni cami projesinin altında dükkan veya ticari işletme yer almayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı