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Çürük denen cami 4 gündür yıkılamıyor

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Çürük denen cami 4 gündür yıkılamıyor
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İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yapılan karot testi sonucu çürük olduğu belirlenen Yayla Camii'nde kentsel dönüşüm yıkım çalışmaları 4 gündür sürüyor. Caminin kubbe ve beton yapısının beklenenden daha dirençli çıkması yıkım sürecini uzatırken, modern olarak inşa edilecek yeni caminin altında dükkan yer almayacak.

  • İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki Yayla Camii'nde karot testi sonucunda riskli yapı tespit edilmesi üzerine yıkım çalışmaları 4 gündür sürüyor.
  • Caminin kubbe ve beton yapısının beklenenden dirençli çıkması yıkım sürecini uzattı.
  • Yıkımın ardından yapılacak yeni caminin yapım sürecini İlçe Müftülüğü yürütecek ve tüm masrafları hayırsever bir vatandaş karşılayacak.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yapılan karot testi sonucunda riskli yapı olduğu tespit edilen Yayla Camii'nde yıkım çalışmaları devam ediyor. Güvenlik önlemleri altında 4 gündür sürdürülen kentsel dönüşüm sürecinde, camin kubbe ve beton yapısının beklenenden daha dirençli çıkması yıkım çalışmalarını uzattı.

KUBBENİN SAĞLAMLIĞI YIKIM SÜRECİNİ UZATTI

Karot testi sonucunda çürük raporu verilen ve yıkım kararı kaçınılmaz hale gelen Yayla Camii'nde yıkım ve hafriyat ekipleri titizlikle çalışıyor. İş makineleriyle yürütülen yıkım işlemlerinde, yapının özellikle kubbe kısmının oldukça sağlam çıkması ekiplerin ilerleyişini yavaşlattı.

YENİ CAMİYİ HAYIRSEVER YAPACAK

Bahçelievler Belediyesi yetkililerinden alınan bilgilere göre, mevcut alan enkaz kaldırma çalışmalarının ardından tamamen temizlenecek. Yeni ve modern cami projesine ilişkin detaylar ise şu şekilde şekillendi:

  • Yapımı müftülük üstlenecek: Yıkımın ardından depreme dayanıklı yeni projenin yapım sürecini İlçe Müftülüğü yürütecek.
  • Finansman hayırseverden: Modern mimariyle tasarlanan yeni camin tüm yapım masrafları hayırsever bir vatandaş tarafından karşılanacak.
  • Ticari alan olmayacak: Geçmişteki uygulamaların aksine, yeni cami projesinin altında dükkan veya ticari işletme yer almayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıadem sevindik:

CAMİYİ HAYIRSEVERLER YAPIYOR İMAMIN MÜEZZİNİN ÇALIŞANLARIN PARASINIDA Camiye GİRENLER ÖDESİN DERSEK CAMİYE GİDENLERDE ARTIŞ OLUR.

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Haber Yorumlarıkadir erdol:

CAMİNİN ALTINDA DÜKKAN OLSA KİRAYA VERİLİP CAMİ GİDERLERİNE KULLANILSA DAHA İYİ OLMAZMI

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Camii CHP belediyesi yıkmaya kalkissa Amaaaan Allah'ım Camii yikiylerrr Hüloooooh Kürtaj yapayaah Gediyaahh

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Haber YorumlarıSevgi Sengul:

Allah razı olsun yapandan yaptırandan

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Haber YorumlarıVictor Faith:

kartal uğurmumcuda belediyeye ait sosyal konut binasınada çürük vermişler ancak bir ayda yıkamadılar..

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