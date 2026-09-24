Çürük denen cami 4 gündür yıkılamıyor

Çürük denen cami 4 gündür yıkılamıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yapılan karot testi sonucu çürük olduğu belirlenen Yayla Camii'nde kentsel dönüşüm yıkım çalışmaları 4 gündür sürüyor. Caminin kubbe ve beton yapısının beklenenden daha dirençli çıkması yıkım sürecini uzatırken, modern olarak inşa edilecek yeni caminin altında dükkan yer almayacak.
- İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki Yayla Camii'nde karot testi sonucunda riskli yapı tespit edilmesi üzerine yıkım çalışmaları 4 gündür sürüyor.
- Caminin kubbe ve beton yapısının beklenenden dirençli çıkması yıkım sürecini uzattı.
- Yıkımın ardından yapılacak yeni caminin yapım sürecini İlçe Müftülüğü yürütecek ve tüm masrafları hayırsever bir vatandaş karşılayacak.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yapılan karot testi sonucunda riskli yapı olduğu tespit edilen Yayla Camii'nde yıkım çalışmaları devam ediyor. Güvenlik önlemleri altında 4 gündür sürdürülen kentsel dönüşüm sürecinde, camin kubbe ve beton yapısının beklenenden daha dirençli çıkması yıkım çalışmalarını uzattı.
KUBBENİN SAĞLAMLIĞI YIKIM SÜRECİNİ UZATTI
Karot testi sonucunda çürük raporu verilen ve yıkım kararı kaçınılmaz hale gelen Yayla Camii'nde yıkım ve hafriyat ekipleri titizlikle çalışıyor. İş makineleriyle yürütülen yıkım işlemlerinde, yapının özellikle kubbe kısmının oldukça sağlam çıkması ekiplerin ilerleyişini yavaşlattı.
YENİ CAMİYİ HAYIRSEVER YAPACAK
Bahçelievler Belediyesi yetkililerinden alınan bilgilere göre, mevcut alan enkaz kaldırma çalışmalarının ardından tamamen temizlenecek. Yeni ve modern cami projesine ilişkin detaylar ise şu şekilde şekillendi:
- Yapımı müftülük üstlenecek: Yıkımın ardından depreme dayanıklı yeni projenin yapım sürecini İlçe Müftülüğü yürütecek.
- Finansman hayırseverden: Modern mimariyle tasarlanan yeni camin tüm yapım masrafları hayırsever bir vatandaş tarafından karşılanacak.
- Ticari alan olmayacak: Geçmişteki uygulamaların aksine, yeni cami projesinin altında dükkan veya ticari işletme yer almayacak.