Biden'ın maymun çiçeği ile mücadele için kurduğu ekibin başına getirdiği Yunan asıllı doktor satanist çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın maymun çiçeği salgınıyla mücadele için kurduğu ekibe başkan olarak getirdiği Yunan asıllı Dr. Demetre Daskalakis'in, satanist olduğu ortaya çıktı. Daskalakis'in özellikle sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ABD'de büyük tartışma yarattı.

ABD'de maymun çiçeği salgınına karşı Beyaz Saray yönetimi yeni bir ekip kurdu. Ekibin sözcüsü ve ikinci başkanı olarak, Yunan asıllı Dr. Demetre Daskalakis atandı.

SATANİST OLDUĞUNU AÇIKÇA DİLE GETİRDİ

Dr Demetre Daskalakis'in sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ise büyük tartışma yarattı. Daskalakis, açıkça satanist olduğunu dile getirdi ve satanizm sembollerini şahsi Instagram hesabında yayınladı.

ABD'DE GÜNDEME OTURDU

Daha önce dergilere verdiği röportajlarda da satanizm övgüsü dikkat çeken Dr. Demetre Daskalakis, ABD'de resmen gündemi sarstı.

İşte o paylaşımlardan bazıları: