Üst komşusunun TikTok hesabını buldu, duyduğu seslerin sırrı çözüldü

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Sosyal medyada paylaşılan bir video, apartman hayatının en büyük gizemlerinden birine esprili bir yanıt verdi. Üst katındaki komşusunun TikTok hesabını keşfeden bir kullanıcı, "Üst kattaki komşumun TikTok'unu buldum ve nihayet şunu cevapladım: Yukarıda ne halt karıştırıyor bu adam?" ifadeleriyle paylaşım yaptı.

APARTMAN DAİRESİNDE OLAY HAREKETLER

Videoda bir adamın evinin içinde birbirinden ilginç hareketler yaptığı, çeşitli eşyaların üzerine çıkarak dengesini sağlamaya çalıştığı ve tavana bağlı bir düzenekle sallandığı görülüyor.

Bir an tekerlekli bir eşyanın üzerinde ayakta durmaya çalışan adam, başka bir anda kendisini tavana asılı halde buluyor. Evini adeta kişisel bir macera parkuruna çeviren adamın hareketleri, alt katta yaşayan komşusunun duyduğu seslerin nedenine ilişkin merakını da gideriyor.

"İYİ Kİ ÜST KOMŞUMUZ DEĞİL"

Paylaşım, apartmanlarda sık sık yaşanan üst kat gürültüsü tartışmalarına mizahi bir bakış sunarken, görüntüleri izleyenlere de "İyi ki bizim üst komşumuz değil!" dedirtiyor.