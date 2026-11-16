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Üst komşusunun TikTok hesabını buldu, duyduğu seslerin sırrı çözüldü

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Üst komşusunun TikTok hesabını buldu, duyduğu seslerin sırrı çözüldü Haber Videosunu İzle
Üst komşusunun TikTok hesabını buldu, duyduğu seslerin sırrı çözüldü
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Sosyal medyada bir kullanıcı, üst katındaki komşusunun TikTok hesabını keşfedince duyduğu tuhaf seslerin sırrını çözdü. Evinde tekerlekli eşyaların üzerinde dengede durmaya çalışan ve tavana asılarak sallanan adamın görüntüleri izleyenleri güldürdü. Evini adeta macera parkuruna çeviren adamın hareketleri, "İyi ki bizim üst komşumuz değil!" dedirtti.

  • Bir kullanıcı, üst kat komşusunun TikTok hesabını keşfederek duyduğu seslerin kaynağını öğrendi.
  • Videoda bir adamın ev içinde eşyaların üzerine çıkarak dengede durmaya çalıştığı ve tavana bağlı bir düzenekle sallandığı görülüyor.
  • Adam evini kişisel bir macera parkuruna çevirmiş durumda.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, apartman hayatının en büyük gizemlerinden birine esprili bir yanıt verdi. Üst katındaki komşusunun TikTok hesabını keşfeden bir kullanıcı, "Üst kattaki komşumun TikTok'unu buldum ve nihayet şunu cevapladım: Yukarıda ne halt karıştırıyor bu adam?" ifadeleriyle paylaşım yaptı.

APARTMAN DAİRESİNDE OLAY HAREKETLER

Videoda bir adamın evinin içinde birbirinden ilginç hareketler yaptığı, çeşitli eşyaların üzerine çıkarak dengesini sağlamaya çalıştığı ve tavana bağlı bir düzenekle sallandığı görülüyor.

Bir an tekerlekli bir eşyanın üzerinde ayakta durmaya çalışan adam, başka bir anda kendisini tavana asılı halde buluyor. Evini adeta kişisel bir macera parkuruna çeviren adamın hareketleri, alt katta yaşayan komşusunun duyduğu seslerin nedenine ilişkin merakını da gideriyor.

"İYİ Kİ ÜST KOMŞUMUZ DEĞİL"

Paylaşım, apartmanlarda sık sık yaşanan üst kat gürültüsü tartışmalarına mizahi bir bakış sunarken, görüntüleri izleyenlere de "İyi ki bizim üst komşumuz değil!" dedirtiyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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