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Bakan Fidan: PKK ya kendi isteğiyle silah bırakacak ya da bıraktıracağız

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'da yaptığı konuşmada, "PKK'nın silahları bırakmasını ve bölgemizde normale dönüşün önünde engel olmaktan çıkmasını bekliyoruz. Suriye'de DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK da sistemden çıkacaktır. Ya kendi isteğiyle; barış içerisinde, sulh içerisinde çıkacak. Ya da başka türlü çıkacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü. Görüşmenin ardından Bakan Fidan, Şeyh Al Sani ile basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan: PKK Suriye'den ya kendi isteğiyle ya da başka türlü çıkacak

"ADİL VE KALICI ÇÖZÜMÜN TEMELİ İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDÜR"

Hakan Fidan, "Türkiye ve Katar arasındaki ilişki bölge istikrarına katkıda bulunması açısından fevkalade önemli. İkili ticaret hacmimiz gün geçtikçe artıyor. Küresel ve bölgesel mevzularda yakın istişare halinde olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı ve sözlerine şöyle devam etti:

"Gündemimizin ilk maddesini yine Gazze oluşturdu. Gazze'ye 2 aydır insanı yardım gitmiyor. Filistin tarafı kapsamı bir ateşkese hazır olduğunu ortaya koydu, gelinen aşamada İsrail'in barışa zorlanması şarttır. Biz desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Adil ve kalıcı çözümün temeli iki devletli çözümdür. Filistin ve İsrail halklarının barış içinde yaşaması için çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Bakan Fidan: PKK Suriye'den ya kendi isteğiyle ya da başka türlü çıkacak

"KATAR'LA YAKIN DİYALOĞU SÜRDÜRECEĞİZ"

Görüşmelerimizde Suriye konusunu da ele aldık. Suriye halkının acılarını dindirmek için beraberce çaba gösterdik, bu işbirliğimizi Suriye'nin yeniden inşası konusunda da devam ettiriyoruz. Yaptırımların kaldırılması için hem Türkiye hem Katar çaba göstermekte. Suriye yönetimine sağlayabileceğimiz ilave desteği konuştuk. Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlılığımızı yineledik. Türkiye olarak Katar'la yakın diyaloğu sürdüreceğiz. Bölgesel barış ve kalkınma vizyonumuzu harekete geçireceğiz.

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ HEDEF ALAN GİRİŞİMLERİ KABUL ETMİYORUZ"

Bizim Suriye ile ilgili yaklaşımımız ortada. Birincisi biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan hiçbir girişimi kabul etmiyoruz, egemenliğini zedeleyecek olan hiçbir girişimi kabul etmiyoruz. Suriye'de terör örgütlerini devam ettirecek, devamını sağlayacak hiçbir girişimi kabul etmiyoruz. Biz hep aynı tavrı sergiliyoruz. Bizim için aslolan Suriye'nin egemenliğini koruyarak saygın, kalkınmış bir devlet olarak bölgede ve uluslararası camiada yerini almasıdır.

Bakan Fidan: PKK Suriye'den ya kendi isteğiyle ya da başka türlü çıkacak

Her türlü, etnik, mezhepsel bölücülüğün karşısında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Suriye Anayasası'nın tüm inanç gruplarına eşit ortam sağladığı bir zemin görmek istiyoruz. Suriye'de her şey sıfırdan eksiden başlıyor. Yeni yönetim çok dibe vurmuş bir miras devralmış durumda. Biz bölgedeki diğer ülkelerle bir araya gelerek sadece terörle mücadele değil, tüm kalkınma konularını ele alıyoruz.

"PKK SURİYE'DEN YA KENDİ İSTEĞİYLE YA DA BAŞKA TÜRLÜ ÇIKACAK"

Suriye'nin içinde bulunduğu durumdan istifade eden bir takım gruplara karşı durmaya devam edeceğiz. YPG ile Suriye'deki yönetim arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan anlaşmanın hayata geçmesini bekliyoruz. Aynı zamanda Pkk'nın örgüt olarak yapılan çağrıya bir an önce olumlu cevap vermesini, silahları bırakmasını ve bölgemizde normale dönüşün önünde engel olmaktan çıkmasını bekliyoruz. Suriye'de DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK da sistemden çıkacaktır. Ya kendi isteğiyle; barış içerisinde, sulh içerisinde çıkacak. Ya da başka türlü çıkacak.

Bakan Fidan: PKK Suriye'den ya kendi isteğiyle ya da başka türlü çıkacak

"İSRAİL'E BASKI YAPILMASI ÖNEMLİ"

Türkiye elinden gelen yapıcı rolü oynamaya çalışıyor. Ateşkesin hayata geçmesi için neler yapılabilir çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim görüşmelerimizde şunu görüyoruz, iki devletli çözümün masada olduğu herhangi bir anlaşmayı Hamas'ın daha kolay kabul edeceğini, hatta tarafların iyi niyeti olursa bu kriz karşılaştığımız son kriz de olabilir. Ancak bu daha sonraki krizlerin öncüsü de olabilir. Bizim amacımız bu krizi bir fırsata çevirip kalıcı bir çözüm bulmak. ABD'nin ortaya koyacağı çaba önemli, Trump'ın konuya yaklaşımı önemli. İsrail'e baskı yapılması önemli."

Bakan Fidan: PKK ya kendi isteğiyle silah bırakacak ya da bıraktıracağız
Haberler.com / Çağla Taşçı - Dünya
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Yorumlar (29)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Allahına kurban Sn Fidan ..

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme103
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Haber YorumlarıEko cCc:

noldu? İmralı’dan umut kesildi mi? Ne kvırıp duruyorsun!

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme49
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Haber YorumlarıYılmaz savaş:

40 yıldır aynı sözler,

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme32
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Haber YorumlarıHeyy Heyyy:

osuruktan teyyare selam söyle o yare , hep aynı hikaye

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme32
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Haber YorumlarıTolga H:

önemli olan pkk nın silah bırakması değil, önemli olan devlet olarak sizin ne tavizler verdiğiniz. türk halkı olarak izliyoruz.

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme35
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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Gündemi değiştirmekten başka laf yok 45 senedir hele 23 senedir neden bitirmediniz

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıGökhan selçuk:

PKK nın bırakması önemli değil KCK nın bırakması önemli. Yani KCK=PKK PJAK PYD PÇDK NIN SİLAH BIRAKMASI ÖNEMLİ. SAYIN BAKAN KAYINÇO LARI KABUL EDİYOR MU?

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıGenco:

Eğer Türkleri tanımış olsaydınız hayran olurdunuz. (Sir Mark Skyes) Yani diyor ki; önce imana davet eder, imana gelmeyenlere de gereğini….

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Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıSaltuk Buğra Han:

Ya Herro Ta Merro pkk si si bırakacak diyor.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme24
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Haber YorumlarıKısmet Uslukılıç:

??????????????????????

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme9
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