Son Dakika: Azerbaycan ordusundan Karabağ'a operasyon! Aliyev'in askerlerini geri çekmek için tek şartı var

Son Dakika: Azerbaycan'ın Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla başlattığı antiterör operasyonu sürerken, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan bölgedeki Ermeni silahlı gruplara yönelik bir çağrı geldi. Açıklamada "Terörle mücadele tedbirlerinin durdurulması için yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının beyaz bayrak çekmesi, tüm silahların teslim edilmesi ve yasa dışı rejimin kendini lağvetmesi gerekiyor" denildi.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla başlattığı antiterör operasyonu tüm hızıyla devam, bölgeden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karabağ'daki ayrılıkçı Ermeni gruplara çağrı yapıldı. Bakü yönetiminin çağrısında "Terörle mücadele tedbirlerinin durdurulması için yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının beyaz bayrak çekmesi, tüm silahların teslim edilmesi ve yasa dışı rejimin kendini lağvetmesi gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan Karabağ'daki ayrılıkçı Ermeni silahlı gruplara yönelik bir çağrı yapıldı.

"BEYAZ BAYRAK ÇEKEREK TÜM SİLAHLARI TESLİM EDİN"

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada "Terörle mücadele tedbirlerinin durdurulması için yasadışı Ermeni silahlı gruplarının beyaz bayrak çekmesi, tüm silahların teslim edilmesi ve yasa dışı rejimin kendini lağvetmesi gerekiyor" denildi. Açıklamanın devamında ise "Aksi takdirde terörle mücadele tedbirlerinin sonuna kadar sürdürüleceği" kaydedildi.

EYLÜLDE 61 PROVOKASYONA İMZA ATTILAR

Ermenistan-Azerbaycan şartlı sınırında ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde temmuz ayında Ermenilerce gerçekleştirilen 28 provokasyon kayıtlara geçerken, ağustosta bu rakam 45'e, eylülde ise 61'e yükseldi. Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşma, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri, quadcopter ve İHA kullanımı gibi tüm provokasyonlar Azerbaycan ordusunun müdahalesiyle engellendi.

ANTİTERÖR OPERASYONU BAŞLATILDI

Bölgede tansiyonun gittikçe artması sonrası, Azerbaycan yönetimi operasyon kararı aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu.

"YALNIZCA MEŞRU ASKERİ HEDEFLER YOK EDİLİYOR"

Bakanlıktan konuyla ilgili ilk açıklamalar şöyle: "Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor, yalnızca meşru askeri hedefler yok ediliyor. Karabağ'da uygulanan tedbirler hakkında Rus Barış Gücü Komutanlığına ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi Yönetimine bilgi verildi.

"AĞDAM BÖLGESİNDEKİ MEVZİLERİMİZE ATEŞ AÇIYORLAR"

Rus Barış Koruma Birliği'nin Azerbaycan topraklarında geçici olarak konuşlandığı Ermeni Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Azerbaycan Ordusu'nun Ağdam bölgesi yönündeki mevzilerine topçu tesislerinden ateş açıyor. İlgili birimlerimizce bu doğrultuda müdahale tedbirleri alınıyor.

OPERASYONUN AMACI

Üçlü bildirinin hükümlerinin sağlanması, Karabağ ekonomik bölgesinde gerçekleştirilen büyük çaplı provokasyonların önlenmesi, Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerinin silahsızlandırılarak topraklarımızdan çıkarılması, askeri altyapılarının etkisiz hale getirilmesi, işgalden kurtarılan topraklara dönen sivil halkın güvenliğinin sağlanması ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin anayasal yapısının yeniden tesis edilmesi amacıyla antiterör operasyonu başlatılmıştır."

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise, barışın tek yolunun Ermeni güçlerin bölgeden tamamen çekilmesi ve ayrılıkçı rejimin sonlandırılması olduğunu söyledi.

İNSANİ KORİDOR OLUŞTURULDU

Karabağ'daki sivil Ermeni nüfusunun tehlikeli bölgeden tahliyesini sağlamak amacıyla Laçın yolu üzerinde ve diğer istikametlerde insani koridor ve kabul noktaları oluşturuldu.

MAYIN PATLAMASI SONUCU 4 POLİS ŞEHİT OLDU

Öte yandan, Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı polis şehit oldu. Azerbaycan Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Servisinden yapılan ortak açıklamada, Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunun 58. kilometresinde, Azerbaycan Otomobil Yolları Devlet Ajansı'na (Azerotoyol) ait kamyonun mayının üzerinden geçtiği kaydedildi. Geçiş anında meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, olay yerine giden polis aracının da saat 04.30 sıralarında başka bir mayının üzerinden geçtiği ifade edildi. Yasa dışı Ermeni güçlerce döşenen mayının infilak etmesi sonucu 4 polis memurunun şehit düştüğü ve terör eylemi olarak nitelendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.