Galatasaray'da şok ayrılık! Devre arasını bekliyor

Galatasaray'da Kazımcan Karataş'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz sezon yeterince forma şansı bulamadığı için devre arasında Başakşehir'e kiralanan genç futbolcu, bu sezon da istediği süreleri alamayınca yeniden ayrılık planları yapmaya başladı.

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 3 karşılaşmada toplam 27 dakika görev yapabilen Kazımcan Karataş, kariyerine düzenli oynayabileceği bir takımda devam etmek istiyor. 23 yaşındaki futbolcunun devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılması gündemde.

"HER GÜN ÇALIŞIYORUM"

Kazımcan Karataş, ligde oynanan Amedspor karşılaşması öncesinde forma şansı bulamamasıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Genç futbolcu, "Hocamızın takdiri, bazen şanslar geliyor değerlendiriyoruz, bazen şanslar için elimizden geleni yapıyoruz, hiçbir zaman çalışmaktan kaçan bir futbolcu değilim, her zaman da çalışıyorum. Galatasaray armasına en iyi şekilde hizmet etmek için her geçen gün çalışıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com