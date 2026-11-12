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Berdan Mardini'den boşanma sonrası ilk açıklama: O kadar medeni değilim

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Berdan Mardini'den boşanma sonrası ilk açıklama: O kadar medeni değilim
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Dilara Talay ile evliliğini sonlandıran Berdan Mardini, boşanmanın ardından ilk kez konuştu. Eski eşiyle adliyeden el ele çıktıkları iddiasını yalanlayan ünlü türkücü, "O kadar medeni değilim, adliyeden el ele çıkmam" dedi.

  • Berdan Mardini, Dilara Talay ile evliliğini anlaşamadıkları için sonlandırdı.
  • Mardini, eski eşiyle adliyeden el ele çıktıkları yönündeki haberleri yalanladı.
  • Mardini, boşanma sürecinin sorunsuz tamamlandığını ve eski eşiyle düşman olmadıklarını söyledi.

Ünlü türkücü Berdan Mardini, Dilara Talay ile sona eren evliliğinin ardından ilk kez konuştu. Boşanma sürecine ilişkin ortaya atılan iddialara açıklık getiren Mardini, eski eşiyle adliyeden el ele çıktıkları yönündeki haberleri yalanlayarak, "O kadar medeni değilim, adliyeden el ele çıkmam" dedi.

"DİLARA İYİ BİR İNSAN, ANLAŞAMADIK"

Snob Magazin kameralarına konuşan Berdan Mardini, Dilara Talay ile ayrılıklarının nedenine ilişkin açıklamalarda bulundu. Eski eşi hakkında olumsuz bir ifade kullanmayan ünlü türkücü, evliliklerini anlaşamadıkları için sonlandırdıklarını belirtti.

Mardini, "Dilara iyi bir insan, anlaşamadık. Sosyal medyada, 'Adliyeden el ele tutuşup ayrıldılar' yazmışlar. Orası adliye koridoru değil bir galaydı. O kadar medeni değilim, adliyeden el ele çıkmam" ifadelerini kullandı.

"KİMSEYLE DÜŞMAN DEĞİLİM"

Boşanmanın ardından eski eşiyle düşman olmadıklarını vurgulayan Mardini, ayrılık sürecinin sorunsuz tamamlandığını söyledi.

Ünlü türkücü, "Kimseyle düşman değilim ama adliyeye el ele girip, öyle çıkmam. Güzel şekilde başladı ve sorunsuz şekilde bitti. Güzel başlayan şeylerin sorunsuz bitmesi insanlık olarak güzel bir şey..." dedi.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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