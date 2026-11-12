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''Barış Alper Yılmaz sağ bek oynamalı'' demişti! İlk maçında kendisiyle çelişti

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''Barış Alper Yılmaz sağ bek oynamalı'' demişti! İlk maçında kendisiyle çelişti
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Yorumculuk yaptığı dönemde milli futbolcu Barış Alper Yılmaz için ''Barış Alper sağ bek oynamalı'' yorumu yapan A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Belçika karşısında sürpriz karar aldı. Zeki Çelik'in sakatlığı sonrası sağ bek pozisyonuna kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı koyan deneyimli hoca, Barış Alper Yılmaz'a ise sol açık pozisyonunda şans verdi. Ay-yıldızlıların yediği iki golün de Oğuz Aydın'ın kanadından olması sonrası Sergen Yalçın'ın Barış Alper için söylediği sözler gündem oldu.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika mağlubiyetinin ardından Sergen Yalçın'ın kadro tercihleri futbol kamuoyunun odak noktasına yerleşti. Zeki Çelik'in yokluğunda savunmanın sağını orijinal mevkisi hücum olan Oğuz Aydın'a emanet eden tecrübeli çalıştırıcı, maç boyunca bu bölgede yaşanan savunma zaaflarına engel olamadı.

BARIŞ ALPER YILMAZ TERCİHİ

Kalesinde gördüğü iki golü de sağ kanattan geliştiren Belçika atakları sonrası yiyen Ay-yıldızlılarda, gözler Barış Alper Yılmaz'a çevrildi. Geçmişte Galatasaray'da sağ bek olarak da görev yapan milli yıldızın, bu maçta sol açıkta kullanılması eleştirileri beraberinde getirdi.

O SÖZLERİ YENİDEN HATIRLANDI

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte futbolseverler, Sergen Yalçın'ın televizyon yorumculuğu döneminde Barış Alper için kullandığı "En iyi verimi sağ bekte verir, orada oynamalı" ifadelerinin yer aldığı videoları yeniden paylaşarak deneyimli teknik adama tepki gösterdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
Behlül Kaçar:Barış bozuk saat misali 10 maçta 1 kere iyi oynar.
Tüm yorumlar (7)
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıBehlül Kaçar:★ Okurların en beğendiği

Barış bozuk saat misali 10 maçta 1 kere iyi oynar.

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Haber YorumlarıTemel Temel:

sergen iyi at yarışı oynar bahis oynar.

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Haber YorumlarıMurat Yağız:

Sol açığa Oğuzu, sağ beke Barışı koymayarak Oğuza da yazık ettin hoca. Merihle Ozanı da şu takımdan emekli edin Allah rızası için.

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Haber YorumlarıTalip Konyali:

MİLLİ TAKIM OLMUŞ DENEME TAHTASI...YA TUTARSA...SERGEN BU İŞLERİ İYİ BİLER

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Haber YorumlarıSalih Yas:

Montella olsa oyun ve skor olarak ne fark olacaktı?Arkadaş Sergen’in milli takım hocası olması için hangi kriterlere göre hareket ettiniz?Yerli hoca diye yırtınıyorsunuz

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Haber YorumlarıTemel Temel:

bundan milli takıma hoca olurmu. federasyon başkanı sen hala orada oturuyormusun.

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