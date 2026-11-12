''Barış Alper Yılmaz sağ bek oynamalı'' demişti! İlk maçında kendisiyle çelişti

''Barış Alper Yılmaz sağ bek oynamalı'' demişti! İlk maçında kendisiyle çeliştiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yorumculuk yaptığı dönemde milli futbolcu Barış Alper Yılmaz için ''Barış Alper sağ bek oynamalı'' yorumu yapan A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Belçika karşısında sürpriz karar aldı. Zeki Çelik'in sakatlığı sonrası sağ bek pozisyonuna kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı koyan deneyimli hoca, Barış Alper Yılmaz'a ise sol açık pozisyonunda şans verdi. Ay-yıldızlıların yediği iki golün de Oğuz Aydın'ın kanadından olması sonrası Sergen Yalçın'ın Barış Alper için söylediği sözler gündem oldu.
UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika mağlubiyetinin ardından Sergen Yalçın'ın kadro tercihleri futbol kamuoyunun odak noktasına yerleşti. Zeki Çelik'in yokluğunda savunmanın sağını orijinal mevkisi hücum olan Oğuz Aydın'a emanet eden tecrübeli çalıştırıcı, maç boyunca bu bölgede yaşanan savunma zaaflarına engel olamadı.
BARIŞ ALPER YILMAZ TERCİHİ
Kalesinde gördüğü iki golü de sağ kanattan geliştiren Belçika atakları sonrası yiyen Ay-yıldızlılarda, gözler Barış Alper Yılmaz'a çevrildi. Geçmişte Galatasaray'da sağ bek olarak da görev yapan milli yıldızın, bu maçta sol açıkta kullanılması eleştirileri beraberinde getirdi.
O SÖZLERİ YENİDEN HATIRLANDI
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte futbolseverler, Sergen Yalçın'ın televizyon yorumculuğu döneminde Barış Alper için kullandığı "En iyi verimi sağ bekte verir, orada oynamalı" ifadelerinin yer aldığı videoları yeniden paylaşarak deneyimli teknik adama tepki gösterdi.