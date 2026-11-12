''Barış Alper Yılmaz sağ bek oynamalı'' demişti! İlk maçında kendisiyle çelişti

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UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika mağlubiyetinin ardından Sergen Yalçın'ın kadro tercihleri futbol kamuoyunun odak noktasına yerleşti. Zeki Çelik'in yokluğunda savunmanın sağını orijinal mevkisi hücum olan Oğuz Aydın'a emanet eden tecrübeli çalıştırıcı, maç boyunca bu bölgede yaşanan savunma zaaflarına engel olamadı.

BARIŞ ALPER YILMAZ TERCİHİ

Kalesinde gördüğü iki golü de sağ kanattan geliştiren Belçika atakları sonrası yiyen Ay-yıldızlılarda, gözler Barış Alper Yılmaz'a çevrildi. Geçmişte Galatasaray'da sağ bek olarak da görev yapan milli yıldızın, bu maçta sol açıkta kullanılması eleştirileri beraberinde getirdi.

O SÖZLERİ YENİDEN HATIRLANDI

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte futbolseverler, Sergen Yalçın'ın televizyon yorumculuğu döneminde Barış Alper için kullandığı "En iyi verimi sağ bekte verir, orada oynamalı" ifadelerinin yer aldığı videoları yeniden paylaşarak deneyimli teknik adama tepki gösterdi.