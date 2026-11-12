Barış Boyun örgütü yöneticisi Demir, 48 yakalama kararıyla Azerbaycan'da tutuklandı

Barış Boyun örgütü yöneticisi Demir, 48 yakalama kararıyla Azerbaycan'da tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Barış Boyun Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada örgüt yöneticisi Mehmet Recep Demir Azerbaycan'da yakalandı. Hakkında 48 yakalama kararı bulunan Demir, 'kanunsuz sınır geçme' suçundan tutuklandı; Türkiye'ye iadesi için talepname düzenlendi.
KAMUOYUNDA 'Barış Boyun Suç Örgütü' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, örgüt yöneticilerinden Mehmet Recep Demir Azerbaycan'da yakalandı. Hakkında 48 yakalama kararı bulunan Demir'in, Azerbaycan'da tutuklandığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren Barış Boyun Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında örgütün yöneticisi konumunda bulunan Mehmet Recep Demir'in Azerbaycan'da yakalandı.
Hakkında 48 yakalama kararı bulunan Mehmet Recep Demir'in, Azerbaycan Ceza Kanunu'nun 'Kanunsuz sınır geçme' suçundan tutuklandığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Azerbaycan adli makamlarına Demir'in Türkiye'ye iadesi amacıyla iade talepnamesi düzenlendi.