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34 yıllık dev tekstil firması konkordato ilan etti

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34 yıllık dev tekstil firması konkordato ilan etti
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İstanbul'da 1992 yılından bu yana kumaş yıkama ve boyama sektöründe faaliyet gösteren Bteks İstanbul Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ, konkordato sürecine girdi. 15 bin metrekarelik üretim tesisinde yurt içi ve yurt dışındaki önemli markalara hizmet veren şirket hakkında mahkeme 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

  • İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Bteks İstanbul Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ, ABM Global Baskı Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ile şirket yetkilileri Bilal Kılıç ve Hatice Kılıç hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.
  • Mahkeme, konkordato sürecinin denetimi için Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Adnan Ay, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hayri Hakan Kıvanç ve hukukçu Dr. Mehmet Fethi Şua'yı konkordato komiseri olarak görevlendirdi.
  • Alacaklılar, konkordato talebine ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkemeye başvurarak mühlet verilmesini gerektiren şartların bulunmadığı gerekçesiyle talebin reddini isteyebilecek.

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Bteks İstanbul Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ, ABM Global Baskı Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ile şirket yetkilileri Bilal Kılıç ve Hatice Kılıç hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet verilmesine hükmetti.

Mahkeme, konkordato sürecinin denetlenmesi amacıyla Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Adnan Ay, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hayri Hakan Kıvanç ve hukukçu Dr. Mehmet Fethi Şua'yı konkordato komiseri olarak görevlendirdi.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ

Mahkeme kararında, konkordato talebine itiraz etmek isteyen alacaklıların ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkemeye başvurabileceği belirtildi.

Alacaklıların, konkordato mühleti verilmesini gerektiren şartların bulunmadığını ileri sürerek talebin reddini isteyebileceği ifade edildi.

15 BİN METREKARELİK TESİSTE ÜRETİM YAPIYORDU

Tekstil sektöründeki faaliyetlerine 1992 yılında Kılıç Tekstil adıyla başlayan Bteks İstanbul, 2010 yılından itibaren grup şirketi bünyesinde çalışmalarını sürdürdü.

Kumaş terbiye alanında uzmanlaşan şirket, 15 bin metrekarelik üretim tesisinde kumaş yıkama ve boyama hizmetleri sunuyordu. Geniş makine parkuru ve profesyonel kadrosuyla faaliyetlerini sürdüren firma, Türkiye'deki ve yurt dışındaki önde gelen markalara üretim gerçekleştiriyordu.

34 yıllık geçmişe sahip şirket hakkında verilen geçici mühlet kararıyla birlikte konkordato sürecinin mahkeme ve görevlendirilen komiserler tarafından takip edilmesi kararlaştırıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımustafa.tukat:

Dev şirket mi…?

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Haber Yorumlarıfenasi:

agepe yönetiminin yanlış politikalar sonucunda tekstili bitirmesi kabul edilir bir iş değil. sandıkta halk yapacağını bilir

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