Küçükçekmece'de evine giderken silahlı saldırıya uğrayan M.A. ayağından yaralandı

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Küçükçekmece'de M.A., evine gittiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan M.A. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında İnönü Mahallesi 2'inci Tunç Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir kuyumcuda çalışan M.A., evine gittiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda ayağından yaralandığı belirlenen M.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı