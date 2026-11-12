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Küçükçekmece'de evine giderken silahlı saldırıya uğrayan M.A. ayağından yaralandı

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Küçükçekmece'de evine giderken silahlı saldırıya uğrayan M.A. ayağından yaralandı Haber Videosunu İzle
Küçükçekmece'de evine giderken silahlı saldırıya uğrayan M.A. ayağından yaralandı
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Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde evine giderken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan M.A. ayağından yaralandı. M.A. ambulansla hastaneye kaldırılırken polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de M.A., evine gittiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan M.A. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında İnönü Mahallesi 2'inci Tunç Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir kuyumcuda çalışan M.A., evine gittiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda ayağından yaralandığı belirlenen M.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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