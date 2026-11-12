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Malatya Battalgazi'de okula kesici aletle girmek isteyen şüpheli gözaltına alındı

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Malatya Battalgazi'de okula kesici aletle girmek isteyen şüpheli gözaltına alındı
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Valilik açıklamasına göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde okula kesici aletle girmeye çalışan yaşı küçük şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin okula girişine izin verilmediği, kesici aletle yeniden gelince polis ve bahçe görevlisince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Malatya'da bir okula kesici aletle girmeye çalışan zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi'nde bulunan bir okulda şüpheli hareketler sergileyerek, bir yakını ile görüşmek için okula girmeye çalışan A.G. isimli yaşı küçük şahsın okulun öğrencisi olmadığının görevli personelce tespit edilmesi üzerine okula girişine müsaade edilmediği aktarıldı.

Okula girmekte ısrar eden şüphelinin olay yerinden ayrılarak kesici alet temin ettiği belirtilen açıklamada, "Kesici aletle birlikte okula yeniden gelmesi üzerine görevli polis memuru ve okul bahçe görevlisinin dikkati sayesinde yapılan müdahale sonucunda etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı dile getirilen açıklamada, eğitim kurumlarının güvenliği ve vatandaşların huzurunun korunmasına yönelik çalışmaların hassasiyetle sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
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