Yenilen gollerin ardından Sergen Yalçın'a tepki: Onları nasıl kadroya almazsın

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A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın dönemi hayal kırıklığıyla başladı. İzmir'de oynanan kritik Belçika mücadelesinde öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Ay-yıldızlılar, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından skor kadar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadro tercihleri ve oyun içi dokunuşları da tartışmaların odağına yerleşti.

İKİ GOL DE AYNI KANATTAN GELDİ

Belçika karşısında savunma zaafları veren millilerde, kalesinde gördüğü iki golün de sağ kanattan gelişen atakların ardından gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Orijinal mevkisi hücum kanadı olan Oğuz Aydın'ın zorunluluktan sağ bek pozisyonunda görevlendirilmesi, savunma kurgusundaki aksaklıkları beraberinde getirdi. Belçika'nın hücum hattı, maç boyunca bu bölgeyi etkili bir şekilde işleyerek sonuca gitmeyi başardı.

''ONLARI NAISL KADROYA ALMAZSIN''

Maçın oynandığı sırada ve bitiş düdüğüyle birlikte binlerce paylaşım yapan futbolseverler, aday kadro seçiminden dolayı Sergen Yalçın'ı eleştiri yağmuruna tuttu. Taraftarlar, eldeki orijinal sağ bek alternatiflerinin değerlendirilmemesine tepki gösterirken, özellikle sağ bek pozisyonunda oynayan Mert Müldür ve Arda Okan Kurtulan'ın kadroya davet edilmemesini büyük bir hata olarak yorumladı.

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