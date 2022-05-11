Annesinin evinde oturan kadın pencereden görüntüledi: Dünya üzerinde böyle bir güvercine hiç rastlamadım
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İngiltere'nin Lancashire kentinde annesinin evinde oturan kadın, pencereden baktığında gözlerine inanamadı. Çünkü karşıda pespembe bir güvercin vardı. Güvercini görüntüleyen kadın, sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafa kısa süre içerisinde "Dünyada böyle bir güvercin hiç görmedik" şeklinde yorumlar geldi.
Türkiye'de de güvercinlere olan ilgi geniş kesimler tarafından biliniyor. Ancak güvercinlerle ilgili haber bu kez İngiltere'den geldi. Lancashire kentinde annesinin evine ziyarete giden 37 yaşındaki Kelly Lunney adlı kadın, pencereden baktığında gözlerine inanamadı.
Çünkü kadının baktığı yerde pembe pembe parlayan bir güvercin vardı. Önce güvercinin boyanmış olduğunu düşündü fakat kamerayı yakınlaştırdıktan sonra üzerindekinin boya olmadığını gördü.
Lunney, bu ilginç güvercini hemen kayda aldı. Pembe güvercinin fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayan kadın, kısa sürede binlerce yorum aldı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Dünya üzerinde hiç böyle bir güvercine rastlamadık" yorumları yaparken, bazı sosyal medya kullanıcıları da güvercinin türü hakkında bilgi verdi. Kullanıcılar bu güvercinin dünyada sadece 500 tane kalan Mauritius'a özgü bir Nesoenas Mayeri olduğunu öne sürdü.