Annesinin evinde oturan kadın pencereden görüntüledi: Dünya üzerinde böyle bir güvercine hiç rastlamadım - Haberler

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Annesinin evinde oturan kadın pencereden görüntüledi: Dünya üzerinde böyle bir güvercine hiç rastlamadım

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Annesinin evinde oturan kadın pencereden görüntüledi: Dünya üzerinde böyle bir güvercine hiç rastlamadım

İngiltere'nin Lancashire kentinde annesinin evinde oturan kadın, pencereden baktığında gözlerine inanamadı. Çünkü karşıda pespembe bir güvercin vardı. Güvercini görüntüleyen kadın, sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafa kısa süre içerisinde "Dünyada böyle bir güvercin hiç görmedik" şeklinde yorumlar geldi.

Türkiye'de de güvercinlere olan ilgi geniş kesimler tarafından biliniyor. Ancak güvercinlerle ilgili haber bu kez İngiltere'den geldi. Lancashire kentinde annesinin evine ziyarete giden 37 yaşındaki Kelly Lunney adlı kadın, pencereden baktığında gözlerine inanamadı.

Çünkü kadının baktığı yerde pembe pembe parlayan bir güvercin vardı. Önce güvercinin boyanmış olduğunu düşündü fakat kamerayı yakınlaştırdıktan sonra üzerindekinin boya olmadığını gördü.

Annesinin evinde oturan kadın pencereden görüntüledi: Dünya üzerinde böyle bir güvercine hiç rastlamadım

Lunney, bu ilginç güvercini hemen kayda aldı. Pembe güvercinin fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayan kadın, kısa sürede binlerce yorum aldı.

Annesinin evinde oturan kadın pencereden görüntüledi: Dünya üzerinde böyle bir güvercine hiç rastlamadım

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Dünya üzerinde hiç böyle bir güvercine rastlamadık" yorumları yaparken, bazı sosyal medya kullanıcıları da güvercinin türü hakkında bilgi verdi. Kullanıcılar bu güvercinin dünyada sadece 500 tane kalan Mauritius'a özgü bir Nesoenas Mayeri olduğunu öne sürdü.

Annesinin evinde oturan kadın pencereden görüntüledi: Dünya üzerinde böyle bir güvercine hiç rastlamadım

Annesinin evinde oturan kadın pencereden görüntüledi: Dünya üzerinde böyle bir güvercine hiç rastlamadım

Annesinin evinde oturan kadın pencereden görüntüledi: Dünya üzerinde böyle bir güvercine hiç rastlamadım

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Güvercinlik, Dünya, Haberler

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