Üye Girişi
Haberler
TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi

Kum saati doluyor! Peş peşe uyarılar sonrası sınırda hareketlilik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

DEM Parti'nin ziyaretleri sonrası Ankara'da sürpriz görüşme
Yasa geçti! Muayenelerde alınan katkı payı artık 20 lira

Hastaneye gidecekler dikkat! Artık 10 kat daha fazla ödeyeceksiniz
Gelecek, Saadet ve DEVA partileri 'Yeni Yol' ismi altında birleşiyor

Birleşiyorlar! Kurulacak yeni partinin adı bile belli

Alev alev yanan ABD'de ölü sayısı 5'e yükseldi, ekonomik kayıp 2 trilyonu aştı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin California eyaletinde şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan orman yangınında ölü sayısı 5'e yükselirken bölgede 100 binden fazla kişi tahliye edildi. Yüzlerce evin küle döndüğü bölgede ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in evi için de tahliye emri verildi. Ekonomik kayıp 2 trilyon lirayı aşarken Başkan Joe Biden İtalya'nın başkenti Roma'ya yapacağı ziyareti iptal etti.

ABD'nin California eyaletinde yer alan Los Angeles'ta Eaton, Palisades, Hurst ve Woodley'deki orman yangınları devam ediyor. Santa Monica Dağları ve Pasifik Okyanusu arasındaki lüks bir yerleşim bölgesi olan Pacific Palisades bölgesinde dün sabah başlayan yangında 5 bin dönümden fazla alan kül oldu.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Pasadena ve Altadena bölgesinde dün akşam yerel saatle 18.30 sularında başlayan Eaton yangınında şimdiye kadar 2 bin 227 dönümlük alan yok oldu. Los Angeles County İtfaiye Şefi Anthony C. Marrone, Angeles Ulusal Ormanı ve Altadena bölgesindeki Eaton yangınında 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Marrone, yangında çok sayıda kişinin yaralandığını ve yüzlerce evin de küle döndüğünü duyurdu.

Alev alev yanan ABD'de ölü sayısı 5'e yükseldi, ekonomik kayıp 2 trilyonu aştı

YANGIN RÜZGARLA BİRLİKTE GÜNEYE DOĞRU YAYILDI

Dün gece 10.30 sularında San Fernando'nun kuzeyindeki Sylmar'da çıkan Hurst yangınında şimdiye kadar 500 dönümlük alan etkilendi. San Fernando Vadisi'ndeki Woodley'de 06.15 civarında başlayan yangında ise en az 75 dönümlük bir alanın etkilendiği duyuruldu. Yangının güçlü rüzgarlar nedeniyle güneye doğru yayıldığı uyarısı yapıldı.

Alev alev yanan ABD'de ölü sayısı 5'e yükseldi, ekonomik kayıp 2 trilyonu aştı

BÜYÜK BİR KAOS YAŞANIYOR

Kuru hava şartları ve güçlü rüzgarların etkisiyle çıkan yangınlar, felaket bölgelerinin dışında da kaosa neden oldu. Yangın nedeniyle bu sabah bölgede yaklaşık 300 bin kullanıcıya elektrik verilemedi. Yangın nedeniyle ayrıca Los Angeles'ın bazı bölgelerinde hava kirliliği tehlikeli seviyelere ulaştı. Yetkililer yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kalp ya da akciğer hastalığı olan bireylere tedbir alma ve aktivite düzeylerini düşük tutma çağrısı yaptı.

Alev alev yanan ABD'de ölü sayısı 5'e yükseldi, ekonomik kayıp 2 trilyonu aştı

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Los Angeles'ta devam eden orman yangınları nedeniyle bugün birçok bölgede eğitime ara verildi. Eğitime ara verilmesine ilişkin kararlardan 80 okul bölgesinden en az 19'u etkilendi.

Alev alev yanan ABD'de ölü sayısı 5'e yükseldi, ekonomik kayıp 2 trilyonu aştı

KAMALA HARRİS'İN EVİ İÇİN DE TAHLİYE EMRİ

Yerel basın, "Hollywood kabusu" ifadeleriyle tanımlanan yangında çok sayıda ünlü ismin yaşadığı yer için tahliye emri verilirken, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Los Angeles'taki evinin de tahliye emri verilen bölgede yer aldığı duyuruldu. Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Sözcüsü Ernesto Apreza, sosyal medyada yayınladığı açıklamada, "ABD Başkan Yardımcısının yaşadığı mahalle için tahliye emri verildi. O sırada evde kimse bulunmuyordu" dedi.

Alev alev yanan ABD'de ölü sayısı 5'e yükseldi, ekonomik kayıp 2 trilyonu aştı

Apreza ayrıca, "Başkan Yardımcısı ve Başkan, yangınlara ilişkin durumu yakından takip ediyor. Eyalet yetkilileri ve yerel yetkililer ile iletişim halindeler ve bu korkunç felakete müdahale ve toparlanma sürecinde ihtiyaç duyulan her türlü federal yardımı tedarik etme teklifinde bulundular" dedi.

Alev alev yanan ABD'de ölü sayısı 5'e yükseldi, ekonomik kayıp 2 trilyonu aştı

EKONOMİK KAYIP 57 MİLYAR DOLAR

Dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather, California'daki orman yangınlarının ekonomik maliyetine ilişkin öncü tahminlerini paylaştı. Buna göre, California'daki orman yangınlarından kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kaybın 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olabileceği tahmin edildi.

Alev alev yanan ABD'de ölü sayısı 5'e yükseldi, ekonomik kayıp 2 trilyonu aştı

BIDEN ROMA ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

Beyaz Saray, Başkan Joe Biden'ın artık İtalya'nın Roma kentine gitmeyeceğini duyurdu. Biden, başkanlığının son günlerinde planlanan seyahatini, bunun yerine Kaliforniya'nın Los Angeles kentindeki şiddetli orman yangınlarını izlemek için iptal etti.

Alev alev yanan ABD'de ölü sayısı 5'e yükseldi, ekonomik kayıp 2 trilyonu aştı

BÜYÜK AFET İLANINI ONAYLADI

Beyaz Saray basın sekreteri Karine Jean-Pierre Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, "Bu akşam Los Angeles'tan döndükten sonra, daha önce bölgede yaşanan tarihi yangınlarla mücadele eden polis, itfaiye ve acil durum personeliyle bir araya geldi ve Kaliforniya için Büyük Afet ilanını onayladı. Başkan Biden, önümüzdeki günlerde tam federal müdahaleyi yönlendirmeye odaklanmak için yaklaşan İtalya seyahatini iptal etme kararı aldı" dedi.

Alev alev yanan ABD'de ölü sayısı 5'e yükseldi, ekonomik kayıp 2 trilyonu aştı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
img

Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
img

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler
img

Engin Günaydın, şimdiye dek neden evlenmediğini açıkladı!
500

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıFatih Yilmaz:

Elhamdülillah.

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBekir:

56 milyar dolar nedir ki? yarın bir ülkeye çökerler vesselam.

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

KASAS SURESİ, 59. Ayet....... ÇOOOOKKK DAHA KÖTÜSÜ GELİYOOOOORRRRRR...... Hem de çok yakın bir zamanda...... Hiiiiiççç şaka yapmıyorum....... Allahu "EL-MUNTEKİM"...... Allahu "EL-KAHHAR"...... Herkese Kasas Suresi'nin 59. Ayeti'ni DİKKATLİCE okumalarını tavsiye ederim..... "Ahlaksızlar" Allah'tan (c.c) kaçamayacaklar.....

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTuran Saygılı:

ilahi adalet bu olmalı

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Canlara yazık oldu tabi ama mala üzülmeyin, dünyada bir sürü mal, enayi var ha bire silah satın alan, dolar biriktiren. Bunlar sizin zararınızı fazlasıyla karşılar, eskisinden de güzel ormanlar diker, evler yaparsınız!!! Geçmiş olsun!!

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamdi Şahin :

Beter olun, bakarmısınız habere ölü sayısı 5 e ulaşmış, aman ne çok kişi ölmüş, ulan Gazze'de her gün 100 lerce kişi ölüyor

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

Hep Gazze mi yanacak,yansın!Sadece ormanlara acıyorum.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTamer Çakır:

Bakın allahın işine neden cehennemi yaşatıyor bunlara acaba bir kusurmu işlediler

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Bu daha Cehennem fragmanı gerçek film ahirette. hem de film yönetmeni ateşin ebediyen yanması emrini verecek.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Ak:

Bir günde basarlar o parayı biraz mesai ile

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru

Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koza Altın'ın ismi değişiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Ünlü şirketin ismi değişti
Çad'da Başkanlık Sarayı'nda çatışma! Saldırganlardan 18'i ölü, 9'u yaralı ele geçirildi

Bir ülkeyi ayağa kaldıran saldırı! Başkanlık Sarayı'nı bastılar
Batshuayi son saniyede penaltı kaçırdı, taraftarlar çıldırdı

Son saniyede topu ağlara yollayamayınca olanlar oldu
Devlet Bahçeli Caddesi'nin ismi Sinan Ateş Caddesi olarak değiştirildi

Devlet Bahçeli'nin ismi gitti, yerine o isim geldi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gece yarısı bombası

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gece yarısı bombası

Son Dakika Haberleri

Merkez Bankası 2025 ilk PPK toplantısı ne zaman? TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Resmi Gazete bugün (9 Ocak) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! 9 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 9 Ocak Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 9 Ocak Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Türkiye Kupası maçları tek maç mı, rövanş var mı? Gaziantep elektrik kesintisi! 9 Ocak Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Leyla Ferda değişti mi 2025? Ankara elektrik kesintisi! 9 Ocak Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 9 Ocak Kağıthane, Bahçelievler, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 9 Ocak Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.