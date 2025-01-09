Alev alev yanan ABD'de ölü sayısı 5'e yükseldi, ekonomik kayıp 2 trilyonu aştı

ABD'nin California eyaletinde yer alan Los Angeles'ta Eaton, Palisades, Hurst ve Woodley'deki orman yangınları devam ediyor. Santa Monica Dağları ve Pasifik Okyanusu arasındaki lüks bir yerleşim bölgesi olan Pacific Palisades bölgesinde dün sabah başlayan yangında 5 bin dönümden fazla alan kül oldu.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Pasadena ve Altadena bölgesinde dün akşam yerel saatle 18.30 sularında başlayan Eaton yangınında şimdiye kadar 2 bin 227 dönümlük alan yok oldu. Los Angeles County İtfaiye Şefi Anthony C. Marrone, Angeles Ulusal Ormanı ve Altadena bölgesindeki Eaton yangınında 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Marrone, yangında çok sayıda kişinin yaralandığını ve yüzlerce evin de küle döndüğünü duyurdu.

YANGIN RÜZGARLA BİRLİKTE GÜNEYE DOĞRU YAYILDI

Dün gece 10.30 sularında San Fernando'nun kuzeyindeki Sylmar'da çıkan Hurst yangınında şimdiye kadar 500 dönümlük alan etkilendi. San Fernando Vadisi'ndeki Woodley'de 06.15 civarında başlayan yangında ise en az 75 dönümlük bir alanın etkilendiği duyuruldu. Yangının güçlü rüzgarlar nedeniyle güneye doğru yayıldığı uyarısı yapıldı.

BÜYÜK BİR KAOS YAŞANIYOR

Kuru hava şartları ve güçlü rüzgarların etkisiyle çıkan yangınlar, felaket bölgelerinin dışında da kaosa neden oldu. Yangın nedeniyle bu sabah bölgede yaklaşık 300 bin kullanıcıya elektrik verilemedi. Yangın nedeniyle ayrıca Los Angeles'ın bazı bölgelerinde hava kirliliği tehlikeli seviyelere ulaştı. Yetkililer yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kalp ya da akciğer hastalığı olan bireylere tedbir alma ve aktivite düzeylerini düşük tutma çağrısı yaptı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Los Angeles'ta devam eden orman yangınları nedeniyle bugün birçok bölgede eğitime ara verildi. Eğitime ara verilmesine ilişkin kararlardan 80 okul bölgesinden en az 19'u etkilendi.

KAMALA HARRİS'İN EVİ İÇİN DE TAHLİYE EMRİ

Yerel basın, "Hollywood kabusu" ifadeleriyle tanımlanan yangında çok sayıda ünlü ismin yaşadığı yer için tahliye emri verilirken, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Los Angeles'taki evinin de tahliye emri verilen bölgede yer aldığı duyuruldu. Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Sözcüsü Ernesto Apreza, sosyal medyada yayınladığı açıklamada, "ABD Başkan Yardımcısının yaşadığı mahalle için tahliye emri verildi. O sırada evde kimse bulunmuyordu" dedi.

Apreza ayrıca, "Başkan Yardımcısı ve Başkan, yangınlara ilişkin durumu yakından takip ediyor. Eyalet yetkilileri ve yerel yetkililer ile iletişim halindeler ve bu korkunç felakete müdahale ve toparlanma sürecinde ihtiyaç duyulan her türlü federal yardımı tedarik etme teklifinde bulundular" dedi.

EKONOMİK KAYIP 57 MİLYAR DOLAR

Dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather, California'daki orman yangınlarının ekonomik maliyetine ilişkin öncü tahminlerini paylaştı. Buna göre, California'daki orman yangınlarından kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kaybın 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olabileceği tahmin edildi.

BIDEN ROMA ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

Beyaz Saray, Başkan Joe Biden'ın artık İtalya'nın Roma kentine gitmeyeceğini duyurdu. Biden, başkanlığının son günlerinde planlanan seyahatini, bunun yerine Kaliforniya'nın Los Angeles kentindeki şiddetli orman yangınlarını izlemek için iptal etti.

BÜYÜK AFET İLANINI ONAYLADI

Beyaz Saray basın sekreteri Karine Jean-Pierre Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, "Bu akşam Los Angeles'tan döndükten sonra, daha önce bölgede yaşanan tarihi yangınlarla mücadele eden polis, itfaiye ve acil durum personeliyle bir araya geldi ve Kaliforniya için Büyük Afet ilanını onayladı. Başkan Biden, önümüzdeki günlerde tam federal müdahaleyi yönlendirmeye odaklanmak için yaklaşan İtalya seyahatini iptal etme kararı aldı" dedi.