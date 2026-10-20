Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tanju Özcan'a 7 yıl hapis cezası

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tanju Özcan'a 7 yıl hapis cezası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Belediyesi’ne yönelik “irtikap” davasında tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan hakim karşısına çıktı. Karar duruşmasında, davanın marketler olayı kapsamında Özcan'a 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında, tutuklu yargılandığı davada 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi. Özcan hakkında kurban olayı kapsamında ise her mağdur için 1 yıl 8 ay 15 gün verilen hapis cezası ertelendi. Özcan dolandırıcılık suçundan ise beraat etti.

TANJU ÖZCAN 7 YIL 3 AY 15 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

İrtikap suçlamasıyla tutuklandıktan sonra Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında yürütülen davada karar çıktı. Mahkeme, Özcan’a zincirleme şekilde irtikap suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verdi.

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN BERAAT ETTİ

Özcan, kurban organizasyonuyla ilgili iddialar kapsamında ise her bir mağdur için 1 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme bu cezaların ertelenmesine hükmetti.

Öte yandan, Tanju Özcan hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla açılan davada ise yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var

Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
Yaya köprüsünden motosikletiyle inip kuryeye çarptı! 'Ehliyetim yok abi' deyip kaçtı

Şunun yaptığına bakın! "Ehliyetim yok abi" deyip kaçtı
Haberler.com
2000

Yorumlar (12)

Haber Yorumları128547Ab&:

Hadi bismillah sıra Eko da

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkoru hayat:

ekonun davası 7 yıla sonuçlanmaz.alacağı cezada en az 35 yıl

yanıt4
yanıt5
Haber Yorumlarıyunus deniz:

mansur cumhurbaşkanı olduğunda eko hakkında af kararı çıkartır.cumhurbaşkanın af yetkisi var. sonra başbakanlık sitemine dönülür eko başbakan olur,. özgür özelde söylemişti.

yanıt0
yanıt1
Haber Yorumları128547Ab&:

Silivri'de hwrhalde 2546 yıl rahat alır

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumları128547Ab&:

hadi bakalım sıra Eko da

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıccg5smx4yr:

az almış ırkçı bey

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı

Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı! Ederson ve ailesinden yürekleri ısıtan görüntüler

Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik karar! Hesaplama değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik karar! Hesaplama değişiyor
Yağmur altında yaptığı hareket karşılıksız kalmadı! Kadın polise anlamlı ödül

Görev başında yaptığı bu hareket ona ödül getirdi
Barrack: İsrail, Türkiye ile çatışmaya girmeyecek kadar akıllı

Barrack'tan Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bunu yapmayacak kadar akıllı
Brüksel’de düşman çatlatan kare! Bakan Çiftçi, Gürlek ve Fidan bir araya geldi

Brüksel’de düşman çatlatan kare!
Görüntüsüyle fenomen haline gelmişti! Türk futbolunda dikkat çeken imza

Görüntüdeki adamın mesleğini duyanlar inanamıyor
Motokuryenin selde sürüklendiği anlar ortaya çıktı! Hayata böyle tutundu

Motokuryenin selde sürüklendiği anlar ortaya çıktı
Salah'tan Beşiktaş'a olay gönderme

Ne yaptın sen Salah! Ortalık daha da karışacak