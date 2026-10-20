Tanju Özcan'a 7 yıl hapis cezası

Tanju Özcan'a 7 yıl hapis cezasıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Belediyesi’ne yönelik “irtikap” davasında tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan hakim karşısına çıktı. Karar duruşmasında, davanın marketler olayı kapsamında Özcan'a 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında, tutuklu yargılandığı davada 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi. Özcan hakkında kurban olayı kapsamında ise her mağdur için 1 yıl 8 ay 15 gün verilen hapis cezası ertelendi. Özcan dolandırıcılık suçundan ise beraat etti.
TANJU ÖZCAN 7 YIL 3 AY 15 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
İrtikap suçlamasıyla tutuklandıktan sonra Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında yürütülen davada karar çıktı. Mahkeme, Özcan’a zincirleme şekilde irtikap suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verdi.
DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN BERAAT ETTİ
Özcan, kurban organizasyonuyla ilgili iddialar kapsamında ise her bir mağdur için 1 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme bu cezaların ertelenmesine hükmetti.
Öte yandan, Tanju Özcan hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla açılan davada ise yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.