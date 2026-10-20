Tanju Özcan'a 7 yıl hapis cezası

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Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında, tutuklu yargılandığı davada 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi. Özcan hakkında kurban olayı kapsamında ise her mağdur için 1 yıl 8 ay 15 gün verilen hapis cezası ertelendi. Özcan dolandırıcılık suçundan ise beraat etti.

TANJU ÖZCAN 7 YIL 3 AY 15 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

İrtikap suçlamasıyla tutuklandıktan sonra Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında yürütülen davada karar çıktı. Mahkeme, Özcan’a zincirleme şekilde irtikap suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verdi.

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN BERAAT ETTİ

Özcan, kurban organizasyonuyla ilgili iddialar kapsamında ise her bir mağdur için 1 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme bu cezaların ertelenmesine hükmetti.

Öte yandan, Tanju Özcan hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla açılan davada ise yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.