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Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başına geçtiğini duyurdu

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Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başına geçtiğini duyurdu Haber Videosunu İzle
Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başına geçtiğini duyurdu
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Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın teknik direktörlüğü görevi kabul ettiğini açıkladı. Göreve geleceği iddialarının ardından açıklama yapan Yalçın, "Ay-yıldız, her şeyin üzerindedir. Zaten hayır deme lüksümüz yok" dedi.

  • Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevine getirildiğini duyurdu.
  • Türkiye Futbol Federasyonunun Yalçın ile 4 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı belirtiliyor.
  • Yalçın'ın göreve başlaması halinde ilk maçını 12 Kasım Perşembe günü İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Belçika'ya karşı oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında yapması bekleniyor.

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü için adı gündeme gelen Sergen Yalçın, Kafa Sports YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla yeni görevi konusunda önemli mesajlar verdi.

Son birkaç gün içinde kritik gelişmeler yaşandığını belirten Yalçın, milli takımın başına geçmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Yalçın, "Hepimiz için hayırlı olsun. Ülkeye hayırlı olsun. Bu görev çok önemli bir görev. Son 2-3 gün içinde çok önemli gelişmeler oldu konuyla ilgili. Ay-yıldız, her şeyin üzerindedir. Kulüp takımlarının çok üzerindedir" ifadelerini kullandı.

"HAYIR DEME LÜKSÜMÜZ YOK"

Milli takım teknik direktörlüğünün her çalıştırıcının hayalini kurduğu bir görev olduğunu vurgulayan Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Benim için de gurur ve mutluluk verici. Zaten hayır deme lüksümüz yok. Herkesin desteği ile inşallah başarılı bir Milli Takım yolu bizi bekliyordur."

"DAHA MAAŞIMI BİLE KONUŞMADIM"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını da paylaşan Sergen Yalçın, anlaşma sürecinde maddi konuların önceliği olmadığını söyledi.

Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"İbrahim Başkan ile zaten dostluğumuz var. Aradı, konuştuk ve ben de olumlu baktım. İnan daha maaşımı bile konuşmadım. Çok önemli değil ki bu konular Milli Takım olunca. 4 sene anlaştık öyle. Konu Milli Takım olunca her şey geride kalır."

"EN FAZLA KAYBEDERİZ"

Milli takımın önündeki karşılaşmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yalçın, asıl hedefin büyük turnuvalarda başarılı olmak olduğunu vurguladı.

Deneyimli teknik adam, "Niye geçsin ki? Ne olacak? En fazla kaybederiz. Önemli olan kaybetmeyeceğin yerde kaybetmemek. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda kaybetme, önemli olan o" sözleriyle yaklaşımını anlattı.

Yalçın, büyük turnuvalara katılmanın ve bu organizasyonlarda alınacak sonuçların önemine dikkat çekti.

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ'A ÖVGÜ

Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın genç yıldızları Arda Güler ve Kenan Yıldız hakkında da konuştu.

Kenan Yıldız'ın milli takımın en değerli oyuncularından biri olduğunu belirten Yalçın, iki futbolcunun da tecrübe kazandıkça performanslarını daha ileriye taşıyacağını söyledi.

Yalçın, "Kenan Yıldız, Milli Takım'ın en önemli ve değerli oyuncularından biri. Bunlar daha genç. Üstlerine koya koya gidecekler. Arda Güler de böyle. Gençken sıkıntı yaşayacaklar ama biraz tecrübeden sonra oyunları 2-3 kat yukarı artacak. Bu çocuklar yavaş yavaş tecrübe bölümüne geliyor" dedi.

4 YILLIK SÖZLEŞME GÜNDEMDE

Türkiye Futbol Federasyonunun Sergen Yalçın ile 4 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı ifade ediliyor.

TFF yönetiminin bugün yapacağı toplantının ardından teknik direktörlük görevine ilişkin resmi açıklamada bulunması bekleniyor.

Yalçın'ın göreve başlaması halinde ilk hazırlıklarını UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarına yönelik yapacağı belirtiliyor.

İLK RAKİP BELÇİKA OLACAK

Paylaşılan maç programına göre A Milli Takım, 12 Kasım Perşembe günü İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Belçika ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlı ekip, 15 Kasım Pazar günü ise Fransa'ya konuk olacak. Sergen Yalçın'ın görevlendirilmesi resmileşirse ilk sınavını Belçika karşısında vermesi bekleniyor.

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Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

futbolda bir gelişme olmaz daha iyi geriye gideriz koskoca Türkiye’de millî takıma bir teknik direktör bulamadılar

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Haber YorumlarıAlperen Kaya:

korktuğum başıma geldi

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Haber Yorumlarıgoksaluzuntas:

tamam da bu adam pavyonlardaki gece hayatını bırakacak mı.!? bula bula bunu mu buldunuz.!?

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Haber Yorumlarıyasin selcuk:

Sergen Yalçın’ın karnesi ortada! Beşiktaş’ta ilk dönem 83 maçta 47, ikinci dönem 39 maçta 20 galibiyet. Antalyaspor’da 23 maçta sadece 7 galibiyet! Avrupa’da teknik direktör olarak ne başarısı var? Bir şampiyonlukla millî takım teslim edilmez kardeşim! Burası deneme tahtası değil, 85 milyonun millî takımı!

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Haber Yorumlarıttazmania444:

lalalalllalalallallay Sergen Yalcin !!!!

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