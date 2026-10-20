İlk uçuşunda kendini holiganların arasında bulan hostesin zor anları

İlk uçuşunda kendini holiganların arasında bulan hostesin zor anlarıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mesleğinin ilk uçuşunda maça giden futbol taraftarlarının arasında kalan genç hostes, kabindeki coşkulu anlarıyla unutulmaz bir deneyim yaşadı.
Yeni başladığı kabin memurluğu mesleğinde ilk kez havalanan genç hostes, uçakta maça giden tutkulu futbol taraftarlarının tezahüratlı coşkusuyla karşılaştı. Yolcuların tezahüratlarına gülümseyerek eşlik eden genç kadın, mesleğinin ilk gününde hayatı boyunca unutamayacağı sıra dışı bir anıya imza attı.
Kaynak: Haberler.com