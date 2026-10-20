İlk uçuşunda kendini holiganların arasında bulan hostesin zor anları

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Yeni başladığı kabin memurluğu mesleğinde ilk kez havalanan genç hostes, uçakta maça giden tutkulu futbol taraftarlarının tezahüratlı coşkusuyla karşılaştı. Yolcuların tezahüratlarına gülümseyerek eşlik eden genç kadın, mesleğinin ilk gününde hayatı boyunca unutamayacağı sıra dışı bir anıya imza attı.

Kaynak: Haberler.com