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İlk uçuşunda kendini holiganların arasında bulan hostesin zor anları

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İlk uçuşunda kendini holiganların arasında bulan hostesin zor anları Haber Videosunu İzle
İlk uçuşunda kendini holiganların arasında bulan hostesin zor anları
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Mesleğinin ilk uçuşunda maça giden futbol taraftarlarının arasında kalan genç hostes, kabindeki coşkulu anlarıyla unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Yeni başladığı kabin memurluğu mesleğinde ilk kez havalanan genç hostes, uçakta maça giden tutkulu futbol taraftarlarının tezahüratlı coşkusuyla karşılaştı. Yolcuların tezahüratlarına gülümseyerek eşlik eden genç kadın, mesleğinin ilk gününde hayatı boyunca unutamayacağı sıra dışı bir anıya imza attı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
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