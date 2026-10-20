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TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı

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TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirildiğini açıkladı. Başarılı hoca, 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

  • Sergen Yalçın, Vincenzo Montella'dan boşalan A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğüne 4 yıllık sözleşmeyle getirildi.
  • Mecnun Otyakmaz'ın istifasının ardından A Milli Futbol Takımı'ndan sorumlu yönetim kurulu üyeliğine Ediz Kıray atandı.
  • MHK başkanlığına Anthony Taylor, üyeliklere Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek getirildi; hakemler hakkındaki maç öncesi ve sonrası açıklamalara özel ceza düzenlemesi yapılmasına karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu toplantısı, bugün Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. 

A MİLLİ TAKIM'DA SERGEN YALÇIN DÖNEMİ

Toplantıda, A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan boşalan teknik direktörlük göreviyle ilgili karar da alındı. Daha önce prensip anlaşmasına varılan Sergen Yalçın, ay-yıldızlı ekibin yeni teknik direktörü oldu. Deneyimli hoca, 4 yıllık sözleşmeye imza attı. 

MECNUN OTYAKMAZ'IN YERİ DOLDU

Öte yandan, Mecnun Otyakmaz’ın yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmesinin ardından A Milli Futbol Takımı’ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak Ediz Kıray görevlendirildi.

TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu toplantısında alınan diğer kararlar da şu şekilde:

"Merkez Hakem Kurulu'nda boşalan üyeliklere ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda; MHK başkanlığına halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor; MHK üyeliklerine ise halen Kadın Hakemlerden Sorumlu Eğitimci olarak görevine devam eden Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek getirilmiştir.

Futbol Disiplin Talimatı'nda, maç öncesinde ve maç sonrasında hakemler hakkında yapılan açıklamalara yönelik uygulanacak cezalara ilişkin özel bir düzenlemeye gidilmesine karar verilmiştir.

TFF 1. Başkan Vekili İbrahim Özbay'ın Süper Lig'den Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay'ın Ar-Ge, Futbol Altyapı ve Gençlik Projelerinden Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü'nün İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Çilingir'in Kulüp Lisans ve Mali İşlerden Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray'ın A Millî Takım'dan Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akyüz'ün 2. Lig, 3. Lig ve Amatör Liglerden Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Uğur'un 1. Lig'den Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay'ın Genç, Kadın, Plaj ve Futsal Millî Takımlar Sorumluluğu görevini üstlenmesine karar verilmiştir."

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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHaluk Akkaya:

ya 1 yıllık yap neden 4 yıllık .yapamazsa illa tazminatla mı gönderceksiniz milletin parasını yeme derdinde herkes

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Haber YorumlarıEmre Sevinç:

Hayirlisi olsun super sol ayak.

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Haber Yorumlarıemir2003:

Geçmiş olsun

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Haber Yorumlarımw9f5jdtdy:

hayırlı olsun Türk teknik adam hep tercihim olmuştur.sergen yalçın iyi bir teknik adam.yeterki kendini işine odaklasın.

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Haber YorumlarıYüksel Şeybek:

Türk futbolunu anlamayanların yönettiği ortaya çıktı

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