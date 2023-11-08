AK Partili Hayati Yazıcı'dan AYM'ye suç duyurusunda bulunan Yargıtay'a tepki: Devleti oluşturan erkler birbirini çelmeleyemez, yazık çok yazık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay için hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin suç duyurusunda bulunmasına tepki gösterdi. Yazıcı, "Öyle olaylar olur ki, analiz yapmak için, konuşsan da konuşmasan da sorun olur. Hiç ve asla olmaması gereken öylesi bir olay yaşıyoruz. Yazık, çok yazık. Devleti oluşturan erkler birbirini çelmeleyemez." dedi.

Gezi Parkı davasında tutuklu bulunan Can Atalay için hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin suç duyurusunda bulunmasına tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Öyle olaylar olur ki, analiz yapmak için, konuşsan da konuşmasan da sorun olur. Hiç ve asla olmaması gereken öylesi bir olay yaşıyoruz. Yazık, çok yazık. Devleti oluşturan erkler birbirini çelmeleyemez." ifadelerini kullandı.

YARGITAY'DAN ANAYASA MAHKEMESİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Gezi Parkı Davası'nda tutuklanıp 18 yıl hapis cezasına çarptırılan, 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçilen Avukat Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı tartışmaları da beraberinde getirdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AYM'nin yetkisini aştığını belirterek Yüksek Mahkeme üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı

AK PARTİLİ YAZICI: DEVLETİ OLUŞTURAN ERKLER BİRBİRİNİ ÇELMELEYEMEZ

Türkiye tarihinde ilk olan olay hakkında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan dikkat çeken bir tepki geldi. Suç duyurusu için, "asla olmaması gereken bir olay" diyen Hayati Yazıcı, devlet kurumlarının birbirine çelme takamayacağını belirtti. AK Partili Yazıcı, şunları söyledi: "Öyle olaylar olur ki, analiz yapmak için, konuşsan da konuşmasan da sorun olur. Hiç ve asla olmaması gereken öylesi bir olay yaşıyoruz. Yazık, çok yazık. Devleti oluşturan erkler, sorun çözümler. Asla sorun üretmez, üretemez. Birbirini çelmeleyemez."

"KARAR HUKUKİ DEĞİL"

Öte yandan Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, Anayasa'nın 154'üncü maddesine göre; adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciinin Yargıtay olduğuna dikkat çekti. Kararda, AYM'nin Can Atalay'ın bireysel başvurusu hakkında verdiği hak ihlali kararında hukuki değer ve geçerlilik olmadığı, bu bağlamda Anayasa'nın 153'üncü maddesi kapsamında uygulanması gereken bir karar bulunmadığı belirtildi. Can Atalay hakkında verilen mahkumiyet kararının temyizi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucu 28 Eylül'de karar verildiği ve söz konusu kararın onandığına işaret edilerek, kesinleşen karar karşısında; AYM'nin söz konusu ihlal kararına uyulmamasına karar verildi.

KARAR, ATALAY'IN MİLLETVEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN TBMM'YE GÖNDERİLECEK

Atalay'ın, mahkumiyet hükmünün onanması ile hükümlü sıfatını kazandığı, Anayasa'ya göre milletvekilliğinin düşmesi sebeplerinden biri olarak 'kesin hüküm giyme veya kısıtlanma hali'nin düzenlenmiş olduğu, Anayasa'nın 76'ncı maddesinde sayılan milletvekilliği ile bağdaşmayan suçlardan kurulan mahkumiyet hükmünün milletvekilliğini düşüreceğine dikkat çekildi. AYM'nin bu konuda inceleme yetkisinin de bulunmadığı belirtilerek, hükümlü Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik işlemlere başlanması için kararın bir örneğinin TBMM Başkanlığı'na gönderilmesi kararlaştırıldı.

Can Atalay

CAN ATALAY KİMDİR?

Şerafettin Can Atalay, 24 Mart 1976 yılında İstanbul'da doğdu. Türk avukat ve siyasetçi. Soma Faciası, Ermenek maden kazası, Adana öğrenci yurdu yangını, Çorlu tren kazası gibi Türkiye'deki birçok toplumsal dava ile gazeteci ve yazarların düşünce özgürlüğü davalarında avukatlık yaptı. Gezi Parkı'na AVM yapılması girişimine karşı kurulan Taksim Dayanışması'nın avukatlığını yürüttü. Gezi Parkı davasında yargılandı, 2022'de 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2023 genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisinden Hatay milletvekili seçildi.