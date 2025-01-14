Ailesi ile yıkanmak için göle giden 5 yaşındaki kız, timsah tarafından öldürüldü

Endonezya'nın Bangka bölgesinde yaşanan trajik olayda, 5 yaşındaki Caca, ailesinin gözleri önünde timsah saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Bukit Layang köyünde Cumartesi sabahı saat 09:00 sularında meydana geldi. Anne ve babasıyla birlikte yıkanmak için göle giren küçük Caca, aniden ortaya çıkan tuzlu su timsahının saldırısına uğradı. Anne babasının tüm müdahale çabalarına rağmen timsah, çocuğu sürükleyerek sulara götürdü.

Bölge arama kurtarma ajansı başkanı I Made Oka Astawa, "Yerel polis, köylüler ve kurtarma ekiplerimiz gün boyu süren aramaların ardından timsahı yakaladı. Küçük kızın cansız bedenine ise ertesi sabah ulaşıldı" açıklamasını yaptı.

Uzmanlar, bölgedeki timsah saldırılarının son yıllarda arttığına dikkat çekiyor. 2014'ten bu yana en az 478 kişi hayatını kaybederken, 531 kişi yaralandı. Kalay madenciliğinden kalan ve yağmur sularıyla dolan çukurların timsahların yaşam alanına dönüşmesi, benzer olayların yaşanma riskini artırıyor.

Yetkililer, özellikle madencilik sonrası oluşan göletlere yaklaşılmaması konusunda halkı uyarıyor. Bölgede 22 feet uzunluğa ve 1.000 kilogram ağırlığa ulaşabilen timsahların yaşadığı belirtiliyor.