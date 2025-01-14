Üye Girişi
Haberler
Bahçeli: DEM'in İmralı ile yapacağı ikinci görüşme sonrasında PKK'nın bittiği şartsız açıklanmalı

Bahçeli'den tarihi çağrı! Öcalan'a yapılacak 2. ziyareti işaret etti
ÖTV muafiyeti Meclis gündeminde: İşte vergisiz alınabilecek 12 araç modeli

Hurdasını getiren bu 12 araç modelini vergisiz satın alabilecek
Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi! Türk şarkıcı video paylaştı

Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı da Menzil Cemaati'ndeki tansiyonu düşürmedi

Erdoğan'ın uyarısına rağmen kavgaya devam ediyorlar

Ailesi ile yıkanmak için göle giden 5 yaşındaki kız, timsah tarafından öldürüldü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'nın Bangka bölgesinde 5 yaşındaki Caca, ailesinin yanında timsah saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Caca, anne ve babasıyla birlikte yıkanmak için girdiği gölette tuzlu su timsahının saldırısına uğradı. Timsah, ailesinin tüm müdahalelerine rağmen çocuğu sürükleyerek sulara götürdü.

Endonezya'nın Bangka bölgesinde yaşanan trajik olayda, 5 yaşındaki Caca, ailesinin gözleri önünde timsah saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Bukit Layang köyünde Cumartesi sabahı saat 09:00 sularında meydana geldi. Anne ve babasıyla birlikte yıkanmak için göle giren küçük Caca, aniden ortaya çıkan tuzlu su timsahının saldırısına uğradı. Anne babasının tüm müdahale çabalarına rağmen timsah, çocuğu sürükleyerek sulara götürdü.

Bölge arama kurtarma ajansı başkanı I Made Oka Astawa, "Yerel polis, köylüler ve kurtarma ekiplerimiz gün boyu süren aramaların ardından timsahı yakaladı. Küçük kızın cansız bedenine ise ertesi sabah ulaşıldı" açıklamasını yaptı.

Uzmanlar, bölgedeki timsah saldırılarının son yıllarda arttığına dikkat çekiyor. 2014'ten bu yana en az 478 kişi hayatını kaybederken, 531 kişi yaralandı. Kalay madenciliğinden kalan ve yağmur sularıyla dolan çukurların timsahların yaşam alanına dönüşmesi, benzer olayların yaşanma riskini artırıyor.

Yetkililer, özellikle madencilik sonrası oluşan göletlere yaklaşılmaması konusunda halkı uyarıyor. Bölgede 22 feet uzunluğa ve 1.000 kilogram ağırlığa ulaşabilen timsahların yaşadığı belirtiliyor.

Ailesi ile yıkanmak için göle giden 5 yaşındaki kız, timsah tarafından öldürüldü

Ailesi ile yıkanmak için göle giden 5 yaşındaki kız, timsah tarafından öldürüldü

Ailesi ile yıkanmak için göle giden 5 yaşındaki kız, timsah tarafından öldürüldü

Ailesi ile yıkanmak için göle giden 5 yaşındaki kız, timsah tarafından öldürüldü

Ailesi ile yıkanmak için göle giden 5 yaşındaki kız, timsah tarafından öldürüldü
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı

Magazin gündemini sarsan iddia sonrası ifadeye çağrıldı
Yenidoğan Çetesi davasında gerginlik! Fırat Sarı'nın avukatı polis zoruyla dışarı çıkarıldı

Duruşma karıştı! Fırat Sarı'nın avukatı polis zoruyla dışarı çıkarıldı
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
Ailesi kızlarının organlarını el sallayarak uğurladı! O anlarda gözyaşları sel oldu

En acı veda! El sallarken gözyaşları sel oldu
Erdoğan'ın verdiği müjdelerden kimler faydalanabilecek? Detaylar netleşti

Verdiği müjdelerden kimler nasıl faydalanacak? Detaylar netleşti
Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor

Bu kareye tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

Tuta Fenerbahçe'ye mi geliyor? Lucas Silva Melo Fenerbahçe ile anlaştı mı? Lucas Silva Melo kimdir? Tuta kaç yaşında, nereli? Doktorlar Jülide kimdir? Mehtap Altunok kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2025: İstanbul barajlarında son durum nedir? ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI ATAMA | 2025 Öğretmen mazeret atamaları ne zaman açıklanacak? Vergisiz alınabilecek 12 araç modeli! ÖTV muafiyeti olan araçlar hangileri? Vergisiz alınabilecek 12 araç modeli nedir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 14 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? GÜLERMAK HALKA ARZ | Gülermak ne zaman işlem görecek? GLRMK kaç lot verdi? Mert Demir ne dedi? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir reklam ilişkisi mi? Bedia Ener evli mi, çocuğu var mı? Bedia Ener Öztep 70 yaşında hayatını kaybetti! 14 OCAK BİM KATALOĞU 2025 | BİM AKTÜEL kataloğunda neler var? Bugün BİM'de hangi ürünler olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.