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İsrail'i vuran İran'dan bir açıklama daha: Daha yıkıcısı olacak

İsrail'i vuran İran'dan bir açıklama daha: Daha yıkıcısı olacak
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İsrail ordusu, İran'dan füzeler atıldığını ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu. Tüm dünya art arda ateşlenen yüzlerce füzeye karşılık İsrail'in tepkisine odaklanmışken ilk açıklama İran'dan geldi. İran'ın BM Daimi Temsilciliği, İsrail'in ulusal güvenlik ihlallerine karşı yanıt verdiğini belirtti ve daha yıkıcı bir karşılık geleceği uyarısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurdu. Saldırının ardından İsrail Ordusu Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu. İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı.

İSRAİL SAVUNMA KUVVETLERİNDEN AÇIKLAMA

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, "Kısa bir süre önce İran'dan İsrail Devleti topraklarına füzeler fırlatıldı. İç Cephe Komutanlığı ülkenin çeşitli bölgelerine hayat kurtarıcı talimatlar dağıttı. Halkın İç Cephe Komutanlığı'nın direktiflerine uyması isteniyor ve bir alarm çaldığında korunan alana girmeli ve sonraki talimatlara kadar orada beklemelisiniz. IDF, İsrail Devleti vatandaşlarını korumak için gereken her şeyi yapıyor ve yapacak" denildi.

İsrail'i vuran İran'dan bir açıklama daha: Daha yıkıcısı olacak

"UYGUN ZAMANDA KARŞILIK VERECEĞİZ"

Sözcü Daniel Hagari, "İsrail vatandaşlarını savunacağız ve İran füzelerine uygun yer ve zamanda karşılık vereceğiz" dedi.

İRAN'DAN İSRAİL'E UYARI: DAHA YIKICI BİR KARŞILIK GELİR

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, İsrail'in ulusal güvenlik ihlallerine cevap verildiğini belirterek, "Eğer siyonist rejim cevap vermeye kalkarsa daha yıkıcı bir karşılık gelir" açıklamasında bulundu. İran Daimi Temsilciliği, konuya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. İran'ın "Siyonist rejimin terör faaliyetlerine yasal, makul ve meşru cevabını" verdiği ifade edilerek, İsrail'in İranlı vatandaşları hedef aldığı ve ülkenin egemenliğini ihlal ettiği belirtildi. Mesajda, "Eğer siyonist rejim cevap vermeye kalkarsa daha yıkıcı bir karşılık gelir." uyarısı yapılırken, bölge ülkeleri ve "rejimin destekçilerinin" İsrail ile yollarını ayırmaları çağrısında bulunuldu.

İsrail'i vuran İran'dan bir açıklama daha: Daha yıkıcısı olacak

İSRAİL'DE HALKA SIĞINAKLARDAN ÇIKABİLECEKLERİ DUYURULDU

İsrail Ordusundan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen durum değerlendirmesinin ardından "ülke genelinde halkın sığınak ve korunaklı yerlerden çıkmasına izin verildiği" belirtildi. İsraillilerden yeni uyarılar olması halinde bunları dikkate almaları istendi. Öte yandan ordudan yapılan bir diğer açıklamada, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin üst düzey komutanlarla durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.

İsrail'i vuran İran'dan bir açıklama daha: Daha yıkıcısı olacak

ABD SALDIRI İÇİN ÖNCEDEN UYARMIŞTI

Saldırıdan birkaç saat önce ABD medyasına, Orta Doğu'da tırmanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, "ABD İran'ın İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı hazırlığında olduğuna dair ipuçlarına sahip" açıklamasını yapmıştı. İsminin gizli tutulması koşuluyla konuşan Beyaz Saray yetkilisi, "Bu saldırıya karşı İsrail'i savunmak için aktif savunma hazırlıklarını destekliyoruz. İran'ın İsrail'e doğrudan bir askeri saldırısı, İran için ciddi sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullanmıştı. ABD Merkez Komutanlığı, sabahın erken saatlerinde Orta Doğu'ya ilave güç gönderileceğini, üç Amerikan uçak filosunun, F-15E, F-16 ve A-10 savaş uçaklarının, Orta Doğu'ya ulaştığını, bir diğerinin ise zaten bölgede olduğunu bildirmişti.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya

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