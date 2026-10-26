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Brezilya'da nefes kesen seçim! Oyların yüzde 83'ü sayıldı, Lula Bolsonaro'nun önünde

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Brezilya'da nefes kesen seçim! Oyların yüzde 83'ü sayıldı, Lula Bolsonaro'nun önünde
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Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 83,04'ü sayıldı. Devlet Başkanı Lula da Silva yüzde 51,38 ile önde giderken rakibi Flavio Bolsonaro yüzde 48,62'de kaldı. İşçi Partisinin başvurusu üzerine Yüksek Seçim Mahkemesi, ulaşım aksaklıkları nedeniyle oy verme süresini 2 saat uzattı. Kazanan aday 5 Ocak 2027'de yemin ederek göreve başlayacak.

  • Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 83,04'ü sayıldı.
  • İşçi Partisi adayı Luiz Inacio Lula da Silva oyların yüzde 51,38'ini, Özgürlük Partisi adayı Flavio Bolsonaro yüzde 48,62'sini aldı.
  • Yüksek Seçim Mahkemesi, ulaşım aksaklıkları nedeniyle oy verme süresini 2 saat uzattı.

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda solcu aday Luiz Inacio Lula da Silva, yarışı az farkla önde götürüyor.

Brezilya'da Olağan Genel Seçimlerinin (Eleiçao Geral Ordinaria) sonuçlarına göre, oyların yüzde 83,04'ü sayıldı.

Devlet Başkanı ve İşçi Partisi (PT) adayı Luiz Inacio Lula da Silva oyların yüzde 51,38'ini alırken, Özgürlük Partisi (PL) adayı Senatör Flavio Bolsonaro oyların yüzde 48,62'sini alarak takibini sürdürüyor.

OY VERME SÜRESİ 2 SAAT UZATILDI

İşçi Partisinin (PT) hukuk ekibi, ülkenin çeşitli eyaletlerinde seçmenlerin ulaşımında yaşanan aksaklıklar nedeniyle Yüksek Seçim Mahkemesine (TSE) "çok ivedi" koduyla başvurdu ve mahkeme, oy verme süresinin 2 saat uzatılması talebini kabul etti.

1985'TEN BU YANA EN ÇEKİŞMELİ YARIŞ

İktidar partisinin adayı Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile muhalefetin adayı sağcı Flavio Bolsonaro arasındaki yarış, ülkede 1985'te demokrasiye geçilmesinden bu yana en çekişmeli devlet başkanı seçimlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Kazanan aday 5 Ocak 2027'de yemin ederek Brezilya'da devlet başkanlığı görevini devralacak.

Kaynak: AA
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