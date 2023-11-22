ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü'nden ABD'ye geçiş yapan bir araçta patlama meydana geldi. Olayda araçtaki 2 kişi hayatını kaybederken, bir sınır memuru da yaralandı. Patlama nedeniyle Kanada-ABD arasındaki geçişler de durduruldu. Patlamanın terör saldırısı olduğu değerlendiriliyor.

ABD-Kanada sınırında yer alan Rainbow Köprüsü'nde bir araçta patlama meydana geldi, iki ülke arasında geçişler kapatıldı

ABD- Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde bulunan Rainbow Köprüsü'nde bir araçta patlama meydana geldi.

KÖPRÜDEN GEÇEN ARAÇTA PATLAMA MEYDANA GELDİ

ABD- Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerindeki Rainbow Köprüsü'nden ABD'ye geçiş yapan bir araçta patlama yaşandı. Bölgede patlama sonrası küçük çaplı yangın çıktı. Patlamada araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 sınır memuru da yaralandı.

ABD-KANADA SINIRINDA GEÇİŞLERE İZİN VERİLMİYOR

Olay yerine gelen ekipler, patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Olay nedeniyle ABD- Kanada arasındaki geçişler de durduruldu.

PATLAMA "TERÖR SALDIRISI" OLABİLİR

New York Valisi Kathy Hochul bölgeye gidiyor. Vali, Niagara Şelalesi'ndeki Rainbow Köprüsü'ndeki araç patlamasına bir bombalı aracın neden olduğu ve terör saldırısı olarak değerlendiriliyor. Hochul patlamayı doğrulayarak, "Kolluk kuvvetleri ve acil müdahale ekipleriyle görüşmek üzere Buffalo'ya gidiyorum ve daha fazla bilgi edindiğimde New Yorkluları bilgilendireceğim" dedi.

BAŞKAN BIDEN'A BİLGİ VERİLDİ

Patlamayla ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden'a bilgi verildiği bildirildi.

DÜNYACA ÜNLÜ KÖPRÜ

Patlamanın meydana geldiği köprü, Kanada'nın Ontario kenti ile ABD'nin New York kentini birbirine bağlıyor. Köprü ayrıca dünyaca ünlü Niagara Şelalesi'nin bulunduğu bölgede yer alıyor.

İşte bölgeden ilk fotoğraflar: