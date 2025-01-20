ABD'de ikinci Donald Trump dönemi resmen başlıyor

ABD'de yeni dönem resmen başlıyor. 5 Kasım 2024'te gerçekleşen başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılan 47. Başkan Donald Trump, ikinci görev dönemine yemin ederek başlıyor.

'TEHLİKELİ SOĞUK' NEDENİYLE KONGRE BİNASI İÇİNDE YAPILIYOR

Trump'ın yemin töreni, hava sıcaklığının eksi 11 dereceye kadar düştüğü başkent Washington'daki 'tehlikeli' soğuk hava koşulları sebebiyle Kongre bahçesinden Kongre binasının içine alındı.

BİDEN, TRUMP'I, "EVİNE HOŞ GELDİN" DİYEREK KARŞILADI

Trump, yemin töreni gününün sabahında Beyaz Saray'ın karşısında bulunan tarihi St. John's Kilisesi'nde geleneksel ayine katıldı. Trump çifti daha sonra Beyaz Saray'a doğru yola çıktı. Trump çiftini Beyaz Saray kapısında Joe Biden ve eşi karşıladı. Biden, burada Trump'ı, "Evine hoş geldin" diyerek selamladı. İki lider fotoğraf çekiminden sonra Oval Ofis'e geçti.

BIDEN SON KEZ BAŞKAN OLARAK AYRILDI

Joe Biden, görüşmenin ardından 4 senedir bulunduğu Beyaz Saray'dan son kez başkan olarak ayrıldı.

YEMİN TÖRENİ BAŞLADI

Daha sonra Kongre binasına geçen Trump, açılış konuşmalarının ve seçilmiş Başkan Yardımcısı JD Vance'in yemin etmesinin ardından TSİ 20.00'de Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç John Roberts'ın huzuruna çıkarak yemin edecek.

İLK KONUŞMASINI YAPACAK

Trump, daha sonra ikinci başkanlık döneminin ilk konuşmasını yapacak. Törenin ardından Kongre binası içinde başkanlıkla ilgili bazı resmi belgeleri dolduracak olan Trump, Kongre üyelerine geleneksel öğle yemeği verecek.

BIDEN VE ESKİ BAŞKANLAR DA TÖRENDE

Joe Biden, 2020'de seçim yenilgisi kabul etmeyerek 4 sene önce yemin törenine katılmayan Trump'ın aksine yemin törenine "elbette" katılacağını söylemişti. Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton da törende. Eski First Lady Laura Bush ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da eşleriyle birlikte etkinliğe katılıyor. Trump'ın ilk başkanlık döneminde Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Mike Pence de törende yer alıyor. Öte yandan eski Temsilciler Başkanı Nancy Pelosi ve eski First Lady Michelle Obama ise törene katılmayacak. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ve İtalya Başbakanı Giorgi Meloni de tören salonunda görüldü.

ÇOK SAYIDA MİLYARDER TÖRENDE

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve Amazon kurucusu Jeff Bezos yemin törenine katılıyor. Bu isimler, Trump'ın kabinesinin yanındaki platformda oturacaklar. OpenAI CEO'su Sam Altman da yemin törenine katılıyor.