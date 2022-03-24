29 gündür aralıksız bombalanıyor! Saldırıların hedefi haline gelen Mariupol'un son hali yürek yakıyor - Haberler

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29 gündür aralıksız bombalanıyor! Saldırıların hedefi haline gelen Mariupol'un son hali yürek yakıyor

Haberler.com - Dünya
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 29 gündür hız kesmeden devam ediyor. En çok hasar gören şehirlerden biri olan Mariupol'deki son durum Azov Taburu tarafından insansız hava aracı ile görüntülendi. Görüntülerde kentin saldırılar sonrası enkaz yığınına döndüğü görülüyor.

Liman kenti Mariupol, Rusya'nın Odesa'ya ilerlemesi, Donbas bölgesiyle Ukrayna'nın diğer bölgeleri arasındaki bağlantıyı kesmesi için kritik önemde. Bu sebeple işgalin başından beri en sert çatışmaların yaşandığı şehir oldu.

BİNALARIN NEREDEYSE HEPSİ ZARAR GÖRDÜ

Havadan görüntülenen şehirdeki binaların yüzde 90'ı zarar gördü ya da tamamen yıkıldı. Farklı bölgelerinden dumanların yükseldiği Mariupol hayalet şehri andırırken, Rusya ve Ukrayna askerleri arasındaki çatışmalar da devam ediyor.

29 gündür aralıksız bombalanıyor! Saldırıların ana hedefi haline gelen Mariupol'un son hali yürek yakıyor

GIDA STOĞU TÜKENMEK ÜZERE

Rus ordularının kuşattığı şehirde su ve elektrik bulmak neredeyse imkansız. Şehrin her tarafında Rus askerleri olduğu için insani ihtiyaçların girişi ya da sivillerin çıkışı için uzlaşmak şart. Şehirde en az 100 bin kişi tahliyeler için insani koridorun açılmasını bekliyor. Yoğun top atışları ve bombardımana maruz kalan şehirde temel gıda besinlerinin de tükenmek üzere olduğu öğrenildi.

İşte hayalet şehre dönen Mariupol'den fotoğraflar;

29 gündür aralıksız bombalanıyor! Saldırıların ana hedefi haline gelen Mariupol'un son hali yürek yakıyor

29 gündür aralıksız bombalanıyor! Saldırıların ana hedefi haline gelen Mariupol'un son hali yürek yakıyor

29 gündür aralıksız bombalanıyor! Saldırıların ana hedefi haline gelen Mariupol'un son hali yürek yakıyor

29 gündür aralıksız bombalanıyor! Saldırıların ana hedefi haline gelen Mariupol'un son hali yürek yakıyor

29 gündür aralıksız bombalanıyor! Saldırıların ana hedefi haline gelen Mariupol'un son hali yürek yakıyor

29 gündür aralıksız bombalanıyor! Saldırıların ana hedefi haline gelen Mariupol'un son hali yürek yakıyor

29 gündür aralıksız bombalanıyor! Saldırıların ana hedefi haline gelen Mariupol'un son hali yürek yakıyor

29 gündür aralıksız bombalanıyor! Saldırıların ana hedefi haline gelen Mariupol'un son hali yürek yakıyor

29 gündür aralıksız bombalanıyor! Saldırıların ana hedefi haline gelen Mariupol'un son hali yürek yakıyor

Haberler.com - Dünya

Mariupol, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

ferfer:

bir dediğiniz diğerini tutmuyor e hani rusya kaybediyordu savaş gemilerini bombalıyorlardı patlatıyolardı kieve giremiyordu rusya zor durumdaydı????

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