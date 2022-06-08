Dünya Etnospor Konfederasyonu Haberleri - Dünya Etnospor Konfederasyonu Haber - Haberler

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Dünya Etnospor Konfederasyonu Haberleri

Dünya Etnospor Konfederasyonu haber, Dünya Etnospor Konfederasyonu son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Şair ve Yazar Mevlana İdris Zengin son yolculuğuna uğurlandı

Şair ve Yazar Mevlana İdris Zengin son yolculuğuna uğurlandı

Dünya Etnospor Konfederasyonu - Dün 19:22
Bilal Erdoğan: Türkiye, geleneksel sporların dünyadaki merkezi haline geliyor

Bilal Erdoğan: Türkiye, geleneksel sporların dünyadaki merkezi haline geliyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 07.06.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 7 Haziran 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 7 Haziran 2022

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 07.06.2022
Bursa, Dünya Göçebe Oyunları'na hazırlanıyor

Bursa, Dünya Göçebe Oyunları'na hazırlanıyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 01.06.2022
10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül töreni yapıldı

10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül töreni yapıldı

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 29.05.2022
KAŞ GÜREŞLERİNİN ŞAMPİYONU İSMAİL BALABAN

KAŞ GÜREŞLERİNİN ŞAMPİYONU İSMAİL BALABAN

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 29.05.2022
Kaş Belediyesi 1.Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Balaban oldu

Kaş Belediyesi 1.Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Balaban oldu

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 28.05.2022
Kaş Belediyesi 1. Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını İsmail Balaban kazandı

Kaş Belediyesi 1. Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını İsmail Balaban kazandı

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 28.05.2022
SPOR Mete Gazoz adına dikilen menzil taşı açıldı

SPOR Mete Gazoz adına dikilen menzil taşı açıldı

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 26.05.2022
Okçulukta 10. Uluslararası Fetih Kupası'nın açılışı töreni yapıldı

Okçulukta 10. Uluslararası Fetih Kupası'nın açılışı töreni yapıldı

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 26.05.2022
İSTANBUL'UN FETHİ VE 10'UNCU FETİH KUPASI'NA START, EDİRNE SARAYI'NDAN VERİLDİ

İSTANBUL'UN FETHİ VE 10'UNCU FETİH KUPASI'NA START, EDİRNE SARAYI'NDAN VERİLDİ

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 23.05.2022
Okçulukta 10. Fetih Kupası'nın basın toplantısı, Edirne Sarayiçi'nde gerçekleştirildi

Okçulukta 10. Fetih Kupası'nın basın toplantısı, Edirne Sarayiçi'nde gerçekleştirildi

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 23.05.2022
Bakan Kasapoğlu: 'Son 5 yılda tüm spor dallarındaki müsabaka ve sporcu sayılarında yüzde 100'ü geçen artışı yakaladık'

Bakan Kasapoğlu: "Son 5 yılda tüm spor dallarındaki müsabaka ve sporcu sayılarında yüzde 100'ü geçen artışı yakaladık"

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 14.05.2022
4. Dünya Göçebe Oyunları'nda geri sayım

4. Dünya Göçebe Oyunları'nda geri sayım

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 13.05.2022
Bakan Kasapoğlu: 'Son 5 yılda tüm spor dallarındaki müsabaka ve sporcu sayılarında yüzde 100'ü geçen artışı yakaladık'

Bakan Kasapoğlu: "Son 5 yılda tüm spor dallarındaki müsabaka ve sporcu sayılarında yüzde 100'ü geçen artışı yakaladık"

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 13.05.2022
4. Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısı yapıldı (1)

4. Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısı yapıldı (1)

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 13.05.2022
Bilal Erdoğan, Sakarya'da gençlerle bir araya geldi

Bilal Erdoğan, Sakarya'da gençlerle bir araya geldi

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 12.05.2022
Köyceğiz'de öğrenciler geleneksel spor oyunları ile tanıştı

Köyceğiz'de öğrenciler geleneksel spor oyunları ile tanıştı

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 01.05.2022
Bilal Erdoğan, yeni kurulan geleneksel spor federasyonlarını açıkladı

Bilal Erdoğan, yeni kurulan geleneksel spor federasyonlarını açıkladı

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 28.04.2022
Mete Gazoz'a çifte ödül

Mete Gazoz'a çifte ödül

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 31.03.2022
68'inci Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu

68'inci Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 31.03.2022
68'inci Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu

68'inci Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 30.03.2022
68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni yapıldı

68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni yapıldı

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 30.03.2022
BM, Başkan Yılmaz'ı 45 ülkeye örnek gösterdi

BM, Başkan Yılmaz'ı 45 ülkeye örnek gösterdi

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 24.03.2022
BM, Başkan Yılmaz'ı 45 ülkeye örnek gösterdi

BM, Başkan Yılmaz'ı 45 ülkeye örnek gösterdi

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 24.03.2022
5. Etnospor Forumu, Bakü'de sona erdi

5. Etnospor Forumu, Bakü'de sona erdi

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 06.03.2022
5. Etnospor Forumu Bakü'de Sona Erdi

5. Etnospor Forumu Bakü'de Sona Erdi

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 06.03.2022
Son dakika haberi... 4. Uluslararası Geleneksel Spor Ödülleri sahiplerini buldu

Son dakika haberi... 4. Uluslararası Geleneksel Spor Ödülleri sahiplerini buldu

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 06.03.2022
Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 'Geleneksel Spor Dallarındaki Çıtayı Güçlendirmiş Olacağız'Beşinci Etnospor Forumu Bakü'de Başladı

Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Geleneksel Spor Dallarındaki Çıtayı Güçlendirmiş Olacağız"Beşinci Etnospor Forumu Bakü'de Başladı

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 05.03.2022
5. Etnospor Forumu Bakü'de başladı

5. Etnospor Forumu Bakü'de başladı

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 05.03.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Ülkelerin toprak bütünlüğünün güç kullanarak değiştirmesine karşıyız'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ülkelerin toprak bütünlüğünün güç kullanarak değiştirmesine karşıyız"

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 05.03.2022
Son dakika haberleri | Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu İstişare Toplantısı yapıldı

Son dakika haberleri | Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu İstişare Toplantısı yapıldı

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 04.03.2022
Son dakika haberi! BUZ TUTAN ÇILDIR GÖLÜ'NDE FESTİVAL

Son dakika haberi! BUZ TUTAN ÇILDIR GÖLÜ'NDE FESTİVAL

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 12.02.2022
Çıldır Altın At Kristal Buz Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Çıldır Altın At Kristal Buz Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 12.02.2022
İsmail Balaban Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonu oldu

İsmail Balaban Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonu oldu

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 07.02.2022
SPOR Dünya Şalvar Güreşi Şampiyonası'nın başpehlivanı İsmail Balaban oldu

SPOR Dünya Şalvar Güreşi Şampiyonası'nın başpehlivanı İsmail Balaban oldu

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 07.02.2022
KAHRAMANMARAŞ - Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası sona erdi

KAHRAMANMARAŞ - Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası sona erdi

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 06.02.2022
Erdoğan: 'Bir milletin kimliğini koruması geleneksel değerlerini koruması ile olur'

Erdoğan: "Bir milletin kimliğini koruması geleneksel değerlerini koruması ile olur"

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 06.02.2022
KAHRAMANMARAŞ - Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası başladı

KAHRAMANMARAŞ - Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası başladı

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 06.02.2022
AK Parti'nin Marmara Bölgesi Gençlik Kampı devam ediyor

AK Parti'nin Marmara Bölgesi Gençlik Kampı devam ediyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 05.02.2022
Kahramanmaraş'ta Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası yapılacak

Kahramanmaraş'ta Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası yapılacak

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 03.02.2022
Bilal Erdoğan, Mersingücü'nü ziyaret etti

Bilal Erdoğan, Mersingücü'nü ziyaret etti

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 20.01.2022
Son dakika... 'Mekke'nin Fethi Geleneksel Okçuluk Yarışması' Antalya'da düzenlendi

Son dakika... "Mekke'nin Fethi Geleneksel Okçuluk Yarışması" Antalya'da düzenlendi

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 01.01.2022
Bilal Erdoğan'dan Cadde54'e ziyaret

Bilal Erdoğan'dan Cadde54'e ziyaret

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 29.12.2021
Bilal Erdoğan Sakarya'da

Bilal Erdoğan Sakarya'da

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 29.12.2021
Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca son yolculuğuna uğurlandı

Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca son yolculuğuna uğurlandı

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 25.12.2021
DEVLET SANATÇISI PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞCA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

DEVLET SANATÇISI PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞCA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 25.12.2021
Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca son yolculuğuna uğurlanıyor

Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca son yolculuğuna uğurlanıyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 25.12.2021
Prof. Dr. Teoman Duralı son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Teoman Duralı son yolculuğuna uğurlandı

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 07.12.2021
Prof. Dr. Teoman Duralı son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Teoman Duralı son yolculuğuna uğurlandı

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 07.12.2021
Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı (Detaylar)

Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı (Detaylar)

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 29.11.2021
ÇORUM'DA OBA KONSEPTLİ GENÇLİK KAMPINA BİRİNCİLİK

ÇORUM'DA OBA KONSEPTLİ GENÇLİK KAMPINA BİRİNCİLİK

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 28.11.2021
'1. ULUSLARARASI FETİH KISA FİLM YARIŞMASI' ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

'1. ULUSLARARASI FETİH KISA FİLM YARIŞMASI' ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 27.11.2021
'1. Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması' ödül töreni yapıldı

"1. Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması" ödül töreni yapıldı

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 26.11.2021
İbn Haldun Üniversitesinde 'Türk Konseyinden Türk Devletleri Teşkilatına' başlıklı etkinlik düzenlendi

İbn Haldun Üniversitesinde "Türk Konseyinden Türk Devletleri Teşkilatına" başlıklı etkinlik düzenlendi

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 25.11.2021
Ödüllü 'Çorumlu Obası Gençlik Kampı' bir ayda 3 bin 500 öğrenciyi ağırladı

Ödüllü "Çorumlu Obası Gençlik Kampı" bir ayda 3 bin 500 öğrenciyi ağırladı

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 24.11.2021
Usta şair Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlandı

Usta şair Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlandı

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 17.11.2021
SEZAİ KARAKOÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

SEZAİ KARAKOÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 17.11.2021
AK Parti Milletvekili Mustafa Demir'in babası Mehmet Hanefi Demir son yolculuğuna uğurlanıyor

AK Parti Milletvekili Mustafa Demir'in babası Mehmet Hanefi Demir son yolculuğuna uğurlanıyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 17.11.2021
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'in acı günü

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'in acı günü

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 17.11.2021
Bilal Erdoğan'dan, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'e ziyaret

Bilal Erdoğan'dan, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'e ziyaret

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 16.11.2021
Selzede öğrenciler ata sporları ve geleneksel oyunlarla stres attı

Selzede öğrenciler ata sporları ve geleneksel oyunlarla stres attı

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 14.11.2021
Son dakika: KASTAMONU - Sel bölgesindeki çocuklara geleneksel oyunlar oynatıldı

Son dakika: KASTAMONU - Sel bölgesindeki çocuklara geleneksel oyunlar oynatıldı

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 13.11.2021
Pendik'te Mete Gazoz Spor Kompleksi açıldı

Pendik'te Mete Gazoz Spor Kompleksi açıldı

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 03.11.2021
Mete Gazoz Spor Kompleksi açıldı

Mete Gazoz Spor Kompleksi açıldı

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 03.11.2021
Son dakika haberi: Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi başladıDünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: 'Füzuli Havalimanı'nın açılışı, oradaki hızlı...

Son dakika haberi: Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi başladıDünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: "Füzuli Havalimanı'nın açılışı, oradaki hızlı...

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 27.10.2021
Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi başladı

Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi başladı

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 27.10.2021
İİT üyesi ülkelerin genç girişimcileri Karabağ'ın imarı için Bakü'de bir araya geldi (1)

İİT üyesi ülkelerin genç girişimcileri Karabağ'ın imarı için Bakü'de bir araya geldi (1)

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 27.10.2021
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babası ile telefonda görüştü

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babası ile telefonda görüştü

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 24.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Tortumlu'nun ailesine telefonda başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Tortumlu'nun ailesine telefonda başsağlığı diledi

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 24.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Tortumlu'nun ailesine telefonda başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Tortumlu'nun ailesine telefonda başsağlığı diledi

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 23.10.2021
Türk Konseyi Medya Forumu'nda çalıştaylar düzenlendi

Türk Konseyi Medya Forumu'nda çalıştaylar düzenlendi

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 23.10.2021
Antalya Okçular Tekkesi'nde Mevlid-i Nebi programı gerçekleştirildi

Antalya Okçular Tekkesi'nde Mevlid-i Nebi programı gerçekleştirildi

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 23.10.2021
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 19.10.2021
Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı

Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 19.10.2021
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, söyleşiye katıldı

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, söyleşiye katıldı

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 13.10.2021
ÇORUM GENÇLİK OBASI'NIN AÇILIŞINI BİLAL ERDOĞAN YAPTI

ÇORUM GENÇLİK OBASI'NIN AÇILIŞINI BİLAL ERDOĞAN YAPTI

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 13.10.2021
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, ilk oba konseptli gençlik kampını açtı

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, ilk oba konseptli gençlik kampını açtı

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 13.10.2021
Türkiye'nin oba konseptindeki ilk gençlik kampı açıldı

Türkiye'nin oba konseptindeki ilk gençlik kampı açıldı

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 13.10.2021
Türkiye'nin oba konseptindeki ilk gençlik kampının açılışını Bilal Erdoğan yapacak

Türkiye'nin oba konseptindeki ilk gençlik kampının açılışını Bilal Erdoğan yapacak

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 12.10.2021
Özbekistan'da etnosporu geliştirme perspektifleri konferansı düzenlendi (1)

Özbekistan'da etnosporu geliştirme perspektifleri konferansı düzenlendi (1)

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 08.10.2021
Klasik arabalar Ankara'da buluştu

Klasik arabalar Ankara'da buluştu

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 26.09.2021
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu: (3)

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu: (3)

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 25.09.2021
Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis açılışı - Darülaceze Başkanı Cebeci

Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis açılışı - Darülaceze Başkanı Cebeci

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 25.09.2021
Bakan Derya Yanık, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu Açıklaması

Bakan Derya Yanık, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu Açıklaması

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 25.09.2021
Geleneksel okçulukta lisanslı sporcu sayısı 7 bin 500'e ulaştı

Geleneksel okçulukta lisanslı sporcu sayısı 7 bin 500'e ulaştı

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 24.09.2021
Büyükkılıç'ın Şehre Kazandırdığı Tesiste Düzenlenen Nefes Kesen Şampiyona Sona Erdi

Büyükkılıç'ın Şehre Kazandırdığı Tesiste Düzenlenen Nefes Kesen Şampiyona Sona Erdi

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 20.09.2021
2021 Mas Güreşi Dünya Kupası'nın İstanbul'da düzenlenen ikinci ayağı tamamlandı

2021 Mas Güreşi Dünya Kupası'nın İstanbul'da düzenlenen ikinci ayağı tamamlandı

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 19.09.2021
Kayseri'de Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası heyecanı

Kayseri'de Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası heyecanı

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 19.09.2021
Son dakika haber! Bilal Erdoğan: 'Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu oluşturulmasını arzu ediyoruz'

Son dakika haber! Bilal Erdoğan: "Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu oluşturulmasını arzu ediyoruz"

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 19.09.2021
Son dakika haberleri: Bilal Erdoğan: Biz at üstünde ok ve kılıç ile yükselmiş milletiz

Son dakika haberleri: Bilal Erdoğan: Biz at üstünde ok ve kılıç ile yükselmiş milletiz

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 18.09.2021
Geleneksel Sporlar, Binicilik ve Okçuluk Tesisi'ne muhteşem açılış

Geleneksel Sporlar, Binicilik ve Okçuluk Tesisi'ne muhteşem açılış

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 18.09.2021
Son dakika haber! Bilal Erdoğan: 'Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu oluşturulmasını arzu ediyoruz'

Son dakika haber! Bilal Erdoğan: "Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu oluşturulmasını arzu ediyoruz"

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 18.09.2021
2021 Dünya Mas Güreşi Şampiyonası'nın ikinci ayağı İstanbul'da başladı

2021 Dünya Mas Güreşi Şampiyonası'nın ikinci ayağı İstanbul'da başladı

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 18.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırşehir'de 'Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırşehir'de "Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması"nda konuştu: (3)

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 16.09.2021
2021 Dünya Mas Güreşi Şampiyonası 18-19 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek (1)

2021 Dünya Mas Güreşi Şampiyonası 18-19 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek (1)

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 13.09.2021
SPOR Mas Güreşi Dünya Kupası'nın İstanbul'daki 2'nci ayağı için basın lansmanı düzenlendi -1

SPOR Mas Güreşi Dünya Kupası'nın İstanbul'daki 2'nci ayağı için basın lansmanı düzenlendi -1

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 13.09.2021
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir, Dualarla Ebediyete Uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir, Dualarla Ebediyete Uğurlandı

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 11.09.2021
Son dakika haberi: KAHRAMANMARAŞ - Şehit Uzman Şehit Uzman Çavuş Ramazan Demir son yolculuğuna uğurlandı (2)

Son dakika haberi: KAHRAMANMARAŞ - Şehit Uzman Şehit Uzman Çavuş Ramazan Demir son yolculuğuna uğurlandı (2)

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 11.09.2021
669. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri

669. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri

Dünya Etnospor Konfederasyonu - 06.09.2021
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