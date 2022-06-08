Dünya Etnospor Konfederasyonu Haberleri - Dünya Etnospor Konfederasyonu Haber - Haberler

Dünya Etnospor Konfederasyonu Haberleri
Dünya Etnospor Konfederasyonu haber, Dünya Etnospor Konfederasyonu son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Şair ve Yazar Mevlana İdris Zengin son yolculuğuna uğurlandı
Bilal Erdoğan: Türkiye, geleneksel sporların dünyadaki merkezi haline geliyor
10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül töreni yapıldı
Kaş Belediyesi 1.Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Balaban oldu
Kaş Belediyesi 1. Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını İsmail Balaban kazandı
Okçulukta 10. Uluslararası Fetih Kupası'nın açılışı töreni yapıldı
İSTANBUL'UN FETHİ VE 10'UNCU FETİH KUPASI'NA START, EDİRNE SARAYI'NDAN VERİLDİ
Okçulukta 10. Fetih Kupası'nın basın toplantısı, Edirne Sarayiçi'nde gerçekleştirildi
Bakan Kasapoğlu: "Son 5 yılda tüm spor dallarındaki müsabaka ve sporcu sayılarında yüzde 100'ü geçen artışı yakaladık"
Bakan Kasapoğlu: "Son 5 yılda tüm spor dallarındaki müsabaka ve sporcu sayılarında yüzde 100'ü geçen artışı yakaladık"
4. Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısı yapıldı (1)
Köyceğiz'de öğrenciler geleneksel spor oyunları ile tanıştı
Bilal Erdoğan, yeni kurulan geleneksel spor federasyonlarını açıkladı
68'inci Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu
68'inci Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu
Son dakika haberi... 4. Uluslararası Geleneksel Spor Ödülleri sahiplerini buldu
Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Geleneksel Spor Dallarındaki Çıtayı Güçlendirmiş Olacağız"Beşinci Etnospor Forumu Bakü'de Başladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ülkelerin toprak bütünlüğünün güç kullanarak değiştirmesine karşıyız"
Son dakika haberleri | Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu İstişare Toplantısı yapıldı
Çıldır Altın At Kristal Buz Festivali renkli görüntülere sahne oldu
SPOR Dünya Şalvar Güreşi Şampiyonası'nın başpehlivanı İsmail Balaban oldu
Erdoğan: "Bir milletin kimliğini koruması geleneksel değerlerini koruması ile olur"
Kahramanmaraş'ta Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası yapılacak
Son dakika... "Mekke'nin Fethi Geleneksel Okçuluk Yarışması" Antalya'da düzenlendi
Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca son yolculuğuna uğurlandı
DEVLET SANATÇISI PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞCA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca son yolculuğuna uğurlanıyor
Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı (Detaylar)
'1. ULUSLARARASI FETİH KISA FİLM YARIŞMASI' ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
"1. Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması" ödül töreni yapıldı
İbn Haldun Üniversitesinde "Türk Konseyinden Türk Devletleri Teşkilatına" başlıklı etkinlik düzenlendi
Ödüllü "Çorumlu Obası Gençlik Kampı" bir ayda 3 bin 500 öğrenciyi ağırladı
AK Parti Milletvekili Mustafa Demir'in babası Mehmet Hanefi Demir son yolculuğuna uğurlanıyor
Bilal Erdoğan'dan, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'e ziyaret
Selzede öğrenciler ata sporları ve geleneksel oyunlarla stres attı
Son dakika: KASTAMONU - Sel bölgesindeki çocuklara geleneksel oyunlar oynatıldı
Son dakika haberi: Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi başladıDünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: "Füzuli Havalimanı'nın açılışı, oradaki hızlı...
İİT üyesi ülkelerin genç girişimcileri Karabağ'ın imarı için Bakü'de bir araya geldi (1)
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babası ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Tortumlu'nun ailesine telefonda başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Tortumlu'nun ailesine telefonda başsağlığı diledi
Antalya Okçular Tekkesi'nde Mevlid-i Nebi programı gerçekleştirildi
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor
Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, söyleşiye katıldı
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, ilk oba konseptli gençlik kampını açtı
Türkiye'nin oba konseptindeki ilk gençlik kampının açılışını Bilal Erdoğan yapacak
Özbekistan'da etnosporu geliştirme perspektifleri konferansı düzenlendi (1)
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu: (3)
Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis açılışı - Darülaceze Başkanı Cebeci
Bakan Derya Yanık, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu Açıklaması
Geleneksel okçulukta lisanslı sporcu sayısı 7 bin 500'e ulaştı
Büyükkılıç'ın Şehre Kazandırdığı Tesiste Düzenlenen Nefes Kesen Şampiyona Sona Erdi
2021 Mas Güreşi Dünya Kupası'nın İstanbul'da düzenlenen ikinci ayağı tamamlandı
Kayseri'de Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası heyecanı
Son dakika haber! Bilal Erdoğan: "Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu oluşturulmasını arzu ediyoruz"
Son dakika haberleri: Bilal Erdoğan: Biz at üstünde ok ve kılıç ile yükselmiş milletiz
Geleneksel Sporlar, Binicilik ve Okçuluk Tesisi'ne muhteşem açılış
Son dakika haber! Bilal Erdoğan: "Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu oluşturulmasını arzu ediyoruz"
2021 Dünya Mas Güreşi Şampiyonası'nın ikinci ayağı İstanbul'da başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırşehir'de "Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması"nda konuştu: (3)
2021 Dünya Mas Güreşi Şampiyonası 18-19 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek (1)
SPOR Mas Güreşi Dünya Kupası'nın İstanbul'daki 2'nci ayağı için basın lansmanı düzenlendi -1
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir, Dualarla Ebediyete Uğurlandı
Son dakika haberi: KAHRAMANMARAŞ - Şehit Uzman Şehit Uzman Çavuş Ramazan Demir son yolculuğuna uğurlandı (2)