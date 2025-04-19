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7. Etnospor Forumu'nda Barış Mesajı

7. Etnospor Forumu'nda Barış Mesajı
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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, St. Petersburg'da düzenlenen 7. Etnospor Forumu'nda barışın önemine değinerek, birlikte çalışmanın mümkün olduğunu vurguladı. Forum, geleneksel sporların geleceği üzerine tartışmalara ev sahipliği yapıyor.

SAINT Rusya'nın St. Petersburg kentindeki 7. Etnospor Forumu'nda konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, bölge barışının önemine vurgu yaparak "Eğer hepimiz barış içinde birlikte çalışabilirsek bunun kesinlikle mümkün ve başarılabilir olduğuna inanıyorum." dedi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu forumda Rusya Spor Bakanı Mikhail Degtyarev ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeği etkinliğine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de etkinlikte yer aldı.

Etkinlikte konuşan Bilal Erdoğan, "Eğer hepimiz barış içinde birlikte çalışabilirsek bunun kesinlikle mümkün ve başarılabilir olduğuna inanıyorum." dedi.

Rusya Spor Bakanı Mikhail Degtyarev ise forumun St. Petersburg kentinde düzenlenmesine hakkında "Bilal Erdoğan'a forum düzenlemek için St. Petersburg'u seçmeleri sebebiyle teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Öte yandan etkinlik, yöresel danslar, geleneksel Rus şarkıları ve yapılan gösteriler ile sona erdi.

7. Etnospor Forumu, "Geleneksel Sporların İhyası" parolası ve 75 ülkeden katılımcılarla Rusya'nın St. Petersburg kentinde yapılıyor. İki gün sürecek forum, gerçekleştirilecek oturumlar, paneller ve stratejik görüşmeler ile geleneksel sporların geleceğine ışık tutacak. Forumda geleneksel sporların kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri ele alınarak, bu alandaki gelişim ve sürdürülebilirlik konuları masaya yatırılacak.

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Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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