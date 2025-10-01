Haberler

Türkiye U15 Okçuluk Ligi Tanıtım Toplantısı Düzenleniyor

Okçuluk Federasyonu ve Okçular Vakfı iş birliğiyle Türkiye U15 Okçuluk Ligi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştiriliyor. Etkinlikte, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve diğer yetkililer yer alacak.

Okçuluk Federasyonu ve Okçular Vakfı iş birliğiyle düzenlenecek Türkiye U15 Okçuluk Ligi tanıtım toplantısı gerçekleşiyor.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ve Milli Sporcu Öznur Cüre Girdi'nin açıklamalarını DHA feed 2'den CANLI yayınlamaktayız

