Türkiye U15 Okçuluk Ligi Tanıtım Toplantısı Düzenleniyor
Okçuluk Federasyonu ve Okçular Vakfı iş birliğiyle Türkiye U15 Okçuluk Ligi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştiriliyor. Etkinlikte, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve diğer yetkililer yer alacak.
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ve Milli Sporcu Öznur Cüre Girdi'nin açıklamalarını DHA feed 2'den CANLI yayınlamaktayız
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor