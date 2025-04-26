Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Sultanbeyli'de gençlerle buluştu Açıklaması

Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Sultanbeyli'de gençlerle bir araya geldi.

Sultanbeyli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ali Tombaş'ın ev sahipliğinde Mevlana İdris Kütüphanesi'nde düzenlenen programa, 500'ü aşkın lise ve üniversite öğrencisi katıldı.

Eğitimden kültür sanata, spordan siyasete kadar birçok alanda gençlerin sorularını yanıtlayan Bilal Erdoğan, kişisel gelişimin önemini vurgulayarak gençlere tüm insanlık için hayırlı ve güzel işler yapma gayesiyle çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Erdoğan, "İçinizde asıl size tatmini yaşatacak olan güzel işleri yapmış olun. Hayatı sadece kendiniz için yaşamayın. Aileniz, komşularınız, akrabalarınız, ülkeniz ve tüm insanlık için güzel işler yapmak için yaşayın. Biz de vakıflarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte eğitim için, gençlik için daha güzel işler yapmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, gençlere yönelik proje ve hizmetlere özel önem verdiklerini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliğe verdiği desteği, ilçede yaşatmaya devam ettiklerini kaydetti.

Belediye uhdesindeki çeşitli spor hizmetlerinden toplam 7 bin 140 gencin yararlandığını aktaran Tombaş, Mevlana İdris Kütüphanesi başta olmak üzere, 16 kütüphanenin ve gençlik merkezlerinin gençlerin hizmetinde olduğunu söyledi.

Tombaş, üniversiteye giden öğrencileri desteklediklerine işaret ederek "2 bin 725 üniversiteli öğrencimizin abonman ücretlerini karşılıyoruz. Üniversiteye hazırlananlara ücretsiz kurs hizmeti veriyoruz. İngilizce, Arapça ve Almanca dillerinde eğitim veren Dil Akademimizi hizmete açtık. Özetle eğitimden spora, kültür sanattan sosyal yaşam alanlarına kadar sunduğumuz hizmetlerle gençlerimizin geleceğe daha iyi hazırlanmaları için çalışıyoruz." diye konuştu.

Ayrıca, Sultanbeyli ziyareti kapsamında, Belediye Başkanı Tombaş'ı makamında ziyaret eden Bilal Erdoğan, Sultanbeyli'deki sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle de bir araya geldi.

Görüşmede eğitim, sosyal hizmetler, gönüllü faaliyetler başta olmak üzere pek çok konuya ilişkin istişarelerde bulunuldu.???????