Haberler

Bilal Erdoğan: "Suriye'nin müreffeh, stabil bir ülke olması bölge barışı için çok önemlidir"

Güncelleme:
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Kahramanmaraş’ta yaptığı konuşmada, Suriye'nin istikrara kavuşmasının bölge barışı ve Türkiye'nin ekonomisi için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Erdoğan ayrıca, olumsuz gündemlerin toplum üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, " Suriye'nin istikrarlı ve müreffeh bir ülke olması bölge barışı için son derece önemlidir" dedi.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiği buluşmada konuşan Erdoğan, komşu coğrafyalarda yaşanan savaş ve çatışmaların Türkiye'yi doğrudan etkilediğini belirtti. Erdoğan, İran-Irak Savaşı'ndan Körfez Savaşı'na, Suriye iç savaşından İsrail'in Filistin'deki saldırılarına kadar yaşanan tüm süreçlerin Türkiye ekonomisine ve sosyal yapısına yansıdığını ifade etti. Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasının Türkiye açısından da hayırlı olacağını vurgulayan Erdoğan, "Yanınızda perişan bir ülke varsa ticaretiniz de güçlenmez. Suriye'nin istikrarlı ve müreffeh bir ülke olması, bölge barışı için son derece önemlidir. Komşu coğrafyaları ateşe atan odaklar, aslında birkaç kez bizim ülkemizi de ateşe atmak istedi. Gönül ister ki bölgemizdeki komşularımız kendi içlerinde ve birbirleriyle barış içinde olsun. Bu tür ihtilaflar, savaşlar ve çatışmalar yaşanmasın. Komşu ülkelerimizin hiçbirinde terör diye bir mesele olmasın. Çünkü bunların tamamı bizi de doğrudan etkileyen süreçlerdir. İran-Irak Savaşı'ndan Körfez Krizi'ne, Körfez Savaşı'ndan Suriye iç savaşına, İsrail'in soykırımına kadar yaşanan tüm bu süreçlerde Türkiye'nin ekonomisi etkilenmiştir. Özellikle Suriye'den gelen büyük göçlerle mücadele etmek zorunda kalınmıştır. İnşallah Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunlar da aşılır. Her ikisi de bizim önemli komşularımız, büyük ticaret hacmimiz olan ülkeler. Temennimiz birlikte kalkınmaya devam etmektir. Suriye örneği ortadadır. Suriye'de özgürlük kazanılalı bir yıl oldu. Ekonomisi en iyi dönemlerinin onda birine düşmüş, nüfusunun neredeyse yarısı başka ülkelere dağılmış bir ülkeden bahsediyoruz. Yanınızda bu kadar perişan bir ülke varsa ticaret de olmaz, iş birliği de güçlenmez. Suriye'nin yeniden ayağa kalkması, vatandaşlarını geri çekebilecek bir cazibeye ulaşması ülkemiz için de hayırlıdır. Suriye'nin müreffeh ve istikrarlı bir ülke olması bölge barışı açısından son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Toplumumuzun mayası çok temiz ve çok güçlüdür"

Toplumun olumsuz gündemlerle zayıflatılmaya çalışıldığını ifade eden Erdoğan, "Ancak bazı olumsuz örnekler yıllarca gündemde tutularak toplum zayıflatılmaya çalışılıyor. Üçüncü sayfa haberleri manşetlere taşındıkça bu durumlar normalleşiyor. Çocuklarımız bu olumsuzlukları aile sofralarında izler hale geldi. Bu nedenle olumlu gündemlerin, güzel işlerin daha fazla öne çıkarılması gerekiyor. 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde Filistin ve Kudüs için bir araya geleceğiz. Bu duyarlılığın canlı tutulması gerekiyor. Filistin ümmetin namusudur, insanlık vicdanının namusudur. Boykot meselesi sulandırılmamalı. Hiç olmazsa birkaç markada netice alındığını görerek kararlılıkla devam edilmelidir. Kahramanmaraş'ta devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarını Cumhurbaşkanımız yakından takip ediyor. Murat Kurum Bakanımız sık sık geliyor. Yazdan sonra büyük ölçüde tamamlanmış olacak. Kahramanmaraş bittiğinde Türkiye'nin gözde şehirlerinden biri olacak. Kendinize hedef koyun; Gaziantep'i geçeceğiz deyin. Bu potansiyele sahipsiniz" diye konuştu.

Erdoğan daha sonra Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Gençlik Buluşmasına' katılarak gençlerin sorularını yanıtladı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
