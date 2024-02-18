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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, uluslararası geleneksel Etnospor organizasyonlarında ortak kural setlerinin belirlenmesi için niyet belgesi imzaladı

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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, uluslararası geleneksel Etnospor organizasyonlarında ortak kural setlerinin belirlenmesi için niyet belgesi imzaladıklarını açıkladı. Erdoğan, ayrıca forumun son gününde yaptığı açıklamada, geçen yıl yaşanan depremler nedeniyle forumun iptal edildiğini ve deprem bölgesinde yapılan faaliyetlere destek verdiklerini belirtti.

Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Uluslararası geleneksel Etno spor organizasyonlarında kullanılacak ortak kural setlerinin belirlenmesinde Dünya Etno spor Konfederasyonunun bir otorite konumuna gelmesiyle ilgili bir niyet belgesi imzaladık." dedi.

Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki Calista Luxury Resort Hotel'de yapılan 6. Etno spor Forumu son gün oturumlarının ardından sona erdi.

Erdoğan, kapanış programının ardından foruma ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla forumun iptal edildiğini hatırlatan Erdoğan, "6 Şubat'ta çok büyük bir deprem yaşadık. Hem forum için hem de her baharda yaptığımız festival için ayırdığımız bütçeleri deprem bölgesinde yapacağımız faaliyetlere sarf ettik. Hatay'da ve Kahramanmaraş'ta Kazak, Kırgız, Özbek ve Azerbaycan'dan birçok kardeşlerimizin de katkılarıyla dayanışma obaları kurduk. Buralarda aileleri konaklattık. Hala kısmen Kahramanmaraş'ta yaklaşık 200 ailenin konakladığı bir obamız var. Buralarda hem bir gelenekle bağlantı yaşatmış, ama aynı zamanda bu kıl çadırlarda bugünün şartlarında dahi yaşamanın mümkün olduğunu göstermiş olduk. Konteynerlerden daha konforlu olduğunu söyleyen birçok aile ile karşılaştık" diye konuştu.

Erdoğan, barındırma desteğinin yanında özellikle çocuklara yönelik geleneksel spor ve oyun faaliyetleri yürüttüklerini, forumun yerine yaptıkları çalışmaların oldukça kıymetli olduğunu söyledi.

"Geleneksel sporlarda renkliliğin kaybolmasını istemiyoruz"

Bu yıl forumun yaklaşık 60 ülkeden katılımcılarla gerçekleştirildiğini anlatan Erdoğan, forumda uluslararası geleneksel Etnospor organizasyonları için de önemli adımlar atıldığını dile getirdi.

Erdoğan, 60 federasyonla bir mutabakat imzaladıklarını belirterek, "Uluslararası geleneksel Etnospor organizasyonlarında kullanılacak ortak kural setlerinin belirlenmesinde Dünya Etnospor Konfederasyonunun bir otorite konumuna gelmesiyle ilgili bir niyet belgesi imzaladık. Geleneksel sporlarda renkliliğin kaybolmasını istemiyoruz. Sporların birbirine benzeştirilmesini tercih etmiyoruz. Oradaki zenginliğin korunmasını istiyoruz. Bunu yaparken federasyonları bir araya getirip kural anlaşmazlıkları gideren bir mekanizmayı ortaya çıkarmak istiyoruz. Bugüne kadar bazı spor dallarında çalışmalarımız olmuştu. Bundan sonra hem Dünya Göçebe Oyunları gibi büyük organizasyonlar, hem de bölgesel organizasyonlar için artık konfederasyonun onayladığı kural setinin kullanılabileceğini göreceğiz. Önümüzdeki dönemde hakem, antrenör eğitimleri, bunların lisanslanması ve akreditasyonla ilgili de çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"10 binlerce çocuğumuza at bindirdik"

Forumda katılımcı bakanlarla eğitimde geleneksel sporların yer almasıyla ilgili görüş alışverişleri yapıldığını aktaran Erdoğan, geleneksel sporun kültürün önemli bir taşıyıcısı ve unsuru olduğunu ve genç yaşlarda çocukların hayatına girmesi gerektiğini savunduklarını dile getirdi.

Erdoğan, okullarda yürütülecek çalışmaları oldukça önemsediklerinin altını çizerek, "Bu nedenle bir şekilde okullarda geleneksel spor ve oyunlara bir pencere açılması, beden eğitimi derslerinde ya da diğer derslerde bunlarla ilgili gündemlerin olmasını savunuyoruz. Katılımcılarla da bunun yollarını ve bugüne kadar yapılanları da konuştuk, paylaştık. Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak Türkiye'deki çalışmalarımızda okul etkinliklerini bugüne kadar önemsedik. Her yıl 100'ün üzerinde ortaokul düzeyinde okulu ziyaret ederek 10 binlerce çocuğumuza at bindirdik, ok attırdık, mangala oynattık. Bunlarla ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, gelecek yıl forumun Türkiye dışında bir üye ülkede gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Spor

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