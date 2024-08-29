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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı kabul etti

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'ye gelen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı kabul etti. Aliyev, Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını iletti ve Konfederasyonun faaliyetlerinden takdirle bahsetti. Görüşmede Azerbaycan ile Türkiye'nin kardeşlik, dostluk ve stratejik ittifak ilişkileri vurgulandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti, Aliyev de teşekkür ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamını iletmesini rica etti.

Dünya Etnospor Konfederasyonunun faaliyetlerinden takdirle söz eden Aliyev, başarılardan dolayı Bilal Erdoğan'a tebriklerini iletti.

Aliyev, Azerbaycan'ın Konfederasyonda aktif temsil edildiğini, müsabakalarında Azerbaycanlı sporcuların yer aldığını söyledi.

Görüşmede Azerbaycan ile Türkiye'nin her zaman birbirlerinin yanında oldukları, iki ülke arasındaki kardeşlik, dostluk ve stratejik ittifak ilişkileri bir kez daha vurgulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Bilal Erdoğan İlham Aliyev Azerbaycan Spor Bakü Diplomasi Politika Spor Güncel Haberler

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