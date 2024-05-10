Bilal Erdoğan: Okullardaki kulüp faaliyetleri çocukların ilgi alanını keşfetmelerini sağlamak için önemli

Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, okullardaki kulüp faaliyetlerinin önemine dikkati çekerek, " Spor, müzik, sanat, çeşitli alanlarda imkanların sağlanmasına ve çocuklarımızın ilgi alanını keşfetmesini sağlamaya çok ihtiyacımız var." dedi.

Kayseri Valiliği öncülüğünde gönüllü öğretmenlerce başlatılan ve şehirdeki kurumların da destek verdiği Erdemlerimizle Varız (ERVA) Spor Okulları Projesi'nin 50. Yıl Dedeman Anadolu İmam Hatip Fen ve Teknoloji Proje Lisesi'nde düzenlenen söyleşisine katılan Erdoğan, her okulda, ilçe ve ilde çocukların yeteneklerinin ve becerilerinin bilinmesi gerektiğini söyledi.

Her çocuğun adının karşısına bir şey yazabilmenin önemine dikkati çeken Erdoğan, "Ne zaman ki bir çocuğunuzun karşısına bir şey yazamıyorsak o zaman hemen alarm çalması lazım. Bu çocukla ilgili ne yapılması gerektiğiyle ilgili oturup konuşmamız lazım. Ailesini almamız lazım, çocuğu karşımıza almamız lazım. Çocuğun çok ciddi bir ilgi alanını keşfetmemiz lazım. Okullardaki kulüp faaliyetleri önemli, spor, müzik, sanat, çeşitli alanlarda imkanların sağlanmasına ve çocuklarımızın ilgi alanını keşfetmesini sağlamaya çok ihtiyacımız var. O bakımdan buradaki spor kulübü faaliyeti de çok büyük bir zenginlik." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'de eğitim dendiği zaman yanlış şeylerin konuşulduğunu, atanamayan öğretmenlerin, sınav ve testlerin konuşulduğunu, asıl konuşulması gerekenin çocuk olduğunu dile getirdi.

Eğitimin toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Iskaladığımız hiçbir çocuğun kalmamasını konuşmamız lazım. Eğitim dendiği zaman 'Ben ne yapıyorum' sorusunu kendimize sormamız lazım. Her birimiz, her ne yapıyorsak velisinden, öğretmeninden, iş insanından, esnafından, girişimcisinden, çiftçisinden, zanaatkarından hepsine varıncaya kadar eğitim dendiği zaman 'Ben ne yapıyorum ki' diye kendimize sormamız lazım. Çünkü uluslararası düzeyde eğitim literatüründe çok somut bir veri var. Toplumun veli başta olmak üzere eğitime pozitif katkı yaptığı zaman muhakkak sonuç alındığını biliyoruz. Bir söz var, 'Çocuğu büyütmeye bir köy gerekir' derler. O çocuğun muhatap olduğu bütün yetişkinlerin o çocuğun eğitimiyle ilgili kaygılanması ve sorumluluk alması, elini taşın altına koyması beklenir."

Proje kapsamında eğitimcilerin uyguladığı gelişim değerlerine değinen Erdoğan, vatanseverlik değerinin düşük çıkmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Başka ülkelerin de vatanperver gençler yetiştirmeye çalıştığını belirten Erdoğan, "Benim çocuğum niye gidip Amerika'ya, Almanya'ya hizmet etsin. Dünyanın neresinde olursa olsun bu ülkeye hizmet etme kaygısı olsun. Bu ülkeye birisi laf ettiği zaman, dil uzattığı zaman bu ülkenin hukukunu, bu toplumun, bu milletin hukukunu korusun. Bizlerin bu topraklarda yetişen bütün çocuklarımızın bu toprakları vatan yapan değerlerin bilinciyle onları kuşanmış olarak da yetişmesiyle ilgili kaygılı olmamız lazım." şeklinde konuştu.

İlim Yayma Vakfı Başkanı olarak her yıl yurt mülakatlarına katılmaya çalıştığını, üniversite sınavından yüksek puan almış Türkiye'nin en başarılı çocuklarıyla karşılaştığını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çocuklar geliyorlar, inanın çocukların yüzünde renk kalmamış. Yıllarca sınava çalışmışlar. 'Ruhunu mu emdiler çocuğun' diyorsun, konuşamıyor, kendini ifade edemiyor. Üzerinden silindir gibi bir sınav stresi ve çalışması geçmiş. Buna verdiğimiz önemin bir nebzesini de bu çocuğun yüzünün gülmesine vermemiz gerekmez mi? Bu çocuğun ülkesini sevmesine vermemiz gerekmez mi? Bu çocuğun tarihimizi, tarihteki büyüklerimizi bilmesine vermemiz gerekmez mi? Bu toprakların vatan yapılmasının ne kadar meşakkatli, ne kadar kıymetli bir şey olduğunu bu çocuğun bilmesi gerekmez mi? Sonuçta daha 100 yıl önce düşman çizmeleri bu toprakları kirletmedi mi? Onları kolay mı gönderdik sandık başımızdan? Bir daha geldiği zaman bunu yine savacak nesillerin yetişmesi az mı önemli? Onun için bu çocuklarımızı özellikle de en parlak çocuklarımızı yetiştirirken bu değerleri aşılamamız, erken yaşta aşılamamız bir milli güvenlik meselesidir."

Söyleşiye Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve Vali Gökmen Çiçek de katıldı.

Söyleşinin ardından özellikle dezavantajlı semtlerde açılan ERVA spor okullarında görev alan öğretmenler ve sporcular projeye ilişkin görüşlerini iletti.