Etnospor Kültür Festivali'nde Gazze Mesajı

Dünya Etno spor Konfederasyonu tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Etno spor Kültür Festivali'nin tanıtım toplantısı, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Festivalin detayları, katılımcı ülkeler ve etkinlik takviminin kamuoyuyla paylaşıldığı tanıtım toplantısına Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kazancı, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ve çok sayıda basın mensubu katıldı. 22-25 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan festival, geleneksel sporlar ve kültürel etkinlikleri bir araya getirerek ziyaretçilere renkli anlar yaşatmayı hedefliyor.

'BU İŞİN FELSEFESİ, GELENEĞİN YENİ NESİLLERE AKTARILMASIDIR'

Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 7'nci Etno spor Kültür Festivalinin 22-25 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşeceğini söyleyerek, "Tamamen ücretsiz katılımlı bir festivalden bahsediyoruz, her yıl olduğu gibi. Festivalin temel görevi, geleneksel sporlarımızın popülerleşmesini, yaygınlaşmasını sağlamak. Gelen bütün halkımız, Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli geleneksel spor branşlarını izleme fırsatı bulacaklar. Özellikle çocuklarımızın, belki de çoğunun ilk defa at binmesini, ok atmasını burada sağlamayı hedefliyoruz. Yağlı güreş seyretmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Onun dışında, yurt dışından gelen spor branşlarının da Türkiye'de ilk defa birçoğunun tanıtıldığına şahitlik edeceğiz. Bizim geleneksel sporları tanıtmaktan ve popülerleştirmekten maksadımız, bu işin felsefesi diyebileceğimiz geleneğin yeni nesillere aktarılmasıdır. Dolayısıyla geleneğin yeni nesillere aktarılması dendiği zaman aile aslında bu işin merkezinde" diye konuştu.

'BU SENE CUMHURBAŞKANIMIZ TARAFINDAN 'AİLE YILI' İLAN EDİLDİ'

Erdoğan, ailenin kültür aktarımının gerçekleştiği, toplumun en küçük ünitesi ve merkezi olduğunu belirterek, "Bu sene de, 2025 yılı Cumhurbaşkanımız tarafından Aile Yılı ilan edildiği için, bu yılki festivalde biz de Aile Yılı'nı, yani geleneğin geleceğe aktarılmasını, ailenin sağladığından hareket ile özellikle anneli, babalı, çocuklu etkinliklerin merkezde olmasını hedefliyor olacağız. Ücretsiz ikramlarımız, Özbek pilavları, mantılar, keşkekler ikram ediliyor olacak. Uluslararası diğer lezzetlerin yanında, dünyanın kahveleri burada tanımlanabiliyor olacak. Bunun dışında, sahnede dört gün boyunca halk müziği toplulukları, şarkıcılar, akşam konserleri yer alacak" dedi.

'GAZZE'DE DEVAM EDEN SOYKIRIMI UNUTMUYORUZ'

Festivalde Anadolu'nun kültürel zenginliğinin halka sunulacağını aktaran Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışından gelen misafir toplulukları ve sanatçıları da burada ağırlıyor olacağız. Dolayısıyla, hem uluslararası yönü daha güçlü bir festival geçtiğimiz yıllara göre, hem aileye yönelik etkinliklerin, Aile Yılı mesajının güçlü bir şekilde verilmeye çalışıldığı bir festival olacak. Gazze'de devam eden soykırımı da unutmuyoruz. Geçen sene de gündemimizdeydi. Çocuklar eğlenecek belki ama çocuklar eğlenirken kimsenin de dünyanın bir yerinde çocukların her gün ölümle burun buruna yaşadığını görmezlikten gelmesini, ıskalamasını istemiyoruz. Dolayısıyla buradan, Gazze'nin çocuklarının da oynamaya hakkı olduğunu, Gazze'deki ailelerin hayat hakkına sahip olduklarını bu festivalde de güçlü bir şekilde seslendirmek istiyoruz."