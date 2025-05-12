Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın kararı tarihi ve önemli

Bakan Fidan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

Etnospor Kültür Festivali'nde Gazze Mesajı

Etnospor Kültür Festivali'nde Gazze Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'nin tanıtım toplantısında Gazze'deki soykırımı unutmamak gerektiğini vurgulayarak, festivalde Gazze'nin çocukları ve aileleri için güçlü bir ses çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Festival, 22-25 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak.

BU yıl 7'ncisi yapılacak olan Etno spor Kültür Festivali'nin tanıtım toplantısında konuşan Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Gazze'de devam eden soykırımı unutmuyoruz. Dolayısıyla buradan, Gazze'nin çocuklarının da oynamaya hakkı olduğunu, Gazze'deki ailelerin hayat hakkına sahip olduklarını bu festivalde de güçlü bir şekilde seslendirmek istiyoruz" dedi.

Dünya Etno spor Konfederasyonu tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Etno spor Kültür Festivali'nin tanıtım toplantısı, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Festivalin detayları, katılımcı ülkeler ve etkinlik takviminin kamuoyuyla paylaşıldığı tanıtım toplantısına Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kazancı, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ve çok sayıda basın mensubu katıldı. 22-25 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan festival, geleneksel sporlar ve kültürel etkinlikleri bir araya getirerek ziyaretçilere renkli anlar yaşatmayı hedefliyor.

'BU İŞİN FELSEFESİ, GELENEĞİN YENİ NESİLLERE AKTARILMASIDIR'

Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 7'nci Etno spor Kültür Festivalinin 22-25 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşeceğini söyleyerek, "Tamamen ücretsiz katılımlı bir festivalden bahsediyoruz, her yıl olduğu gibi. Festivalin temel görevi, geleneksel sporlarımızın popülerleşmesini, yaygınlaşmasını sağlamak. Gelen bütün halkımız, Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli geleneksel spor branşlarını izleme fırsatı bulacaklar. Özellikle çocuklarımızın, belki de çoğunun ilk defa at binmesini, ok atmasını burada sağlamayı hedefliyoruz. Yağlı güreş seyretmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Onun dışında, yurt dışından gelen spor branşlarının da Türkiye'de ilk defa birçoğunun tanıtıldığına şahitlik edeceğiz. Bizim geleneksel sporları tanıtmaktan ve popülerleştirmekten maksadımız, bu işin felsefesi diyebileceğimiz geleneğin yeni nesillere aktarılmasıdır. Dolayısıyla geleneğin yeni nesillere aktarılması dendiği zaman aile aslında bu işin merkezinde" diye konuştu.

'BU SENE CUMHURBAŞKANIMIZ TARAFINDAN 'AİLE YILI' İLAN EDİLDİ'

Erdoğan, ailenin kültür aktarımının gerçekleştiği, toplumun en küçük ünitesi ve merkezi olduğunu belirterek, "Bu sene de, 2025 yılı Cumhurbaşkanımız tarafından Aile Yılı ilan edildiği için, bu yılki festivalde biz de Aile Yılı'nı, yani geleneğin geleceğe aktarılmasını, ailenin sağladığından hareket ile özellikle anneli, babalı, çocuklu etkinliklerin merkezde olmasını hedefliyor olacağız. Ücretsiz ikramlarımız, Özbek pilavları, mantılar, keşkekler ikram ediliyor olacak. Uluslararası diğer lezzetlerin yanında, dünyanın kahveleri burada tanımlanabiliyor olacak. Bunun dışında, sahnede dört gün boyunca halk müziği toplulukları, şarkıcılar, akşam konserleri yer alacak" dedi.

'GAZZE'DE DEVAM EDEN SOYKIRIMI UNUTMUYORUZ'

Festivalde Anadolu'nun kültürel zenginliğinin halka sunulacağını aktaran Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışından gelen misafir toplulukları ve sanatçıları da burada ağırlıyor olacağız. Dolayısıyla, hem uluslararası yönü daha güçlü bir festival geçtiğimiz yıllara göre, hem aileye yönelik etkinliklerin, Aile Yılı mesajının güçlü bir şekilde verilmeye çalışıldığı bir festival olacak. Gazze'de devam eden soykırımı da unutmuyoruz. Geçen sene de gündemimizdeydi. Çocuklar eğlenecek belki ama çocuklar eğlenirken kimsenin de dünyanın bir yerinde çocukların her gün ölümle burun buruna yaşadığını görmezlikten gelmesini, ıskalamasını istemiyoruz. Dolayısıyla buradan, Gazze'nin çocuklarının da oynamaya hakkı olduğunu, Gazze'deki ailelerin hayat hakkına sahip olduklarını bu festivalde de güçlü bir şekilde seslendirmek istiyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç hayli enteresan

TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç enteresan
Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK'nın silah bırakmasını değerlendirdi

Eren Bülbül'ün annesi PKK'nın silah bırakması sonrası ilk kez konuştu
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Neçirvan Barzani: PKK'nın fesih kararından memnunuz

Barzani'nin "fesih" açıklamasında dikkat çeken Erdoğan vurgusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.