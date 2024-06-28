Cinuçen Tanrıkorur'un vefatının 24. yılı anıldı

Ut virtüözü, besteci, musiki hocası ve yazar Cinuçen Tanrıkorur, vefatının 24. yılında anıldı.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma etkinliği, Tanrıkorur'un Kocatepe Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinliğe, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Tanrıkorur'un eşi ve sevenleri katıldı.

"Millet Kütüphanesi'nde bir müze çalışması yapıyoruz"

Usta sanatçının eşi Bahrihüda Tanrıkorur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24'üncü vefat yıl dönümünde Cinuçen Tanrıkorur'u bir programla andıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Anma etkinliği kapsamında Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra Tanrıkorur'un kendi ilahilerinin de okunduğunu ifade eden Bahrihüda Tanrıkorur, "Gelecek sene yapacağımız anma için de hazırlıklara başladık. Onun için anma konserleri yapıyoruz. Bu sene içinde konserlerimiz devam edecek. Arşivini Millet Kütüphanesine bağışladık, orada bir müze çalışması yapıyoruz. O da yakında açılacak inşallah. Cinuçen Bey'in ses ve video arşivi, bütün yazıları, sevenlerinin istifadesine sunulacak." dedi.

Prof. Dr. Murat Salim Tokaç ise Cinuçen Tanrıkorur'un Türk musikisine çok büyük katkıları olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Onun işi gücü gençlerleydi. 'Bir sonraki devre ne bırakabiliriz?' düşüncesindeydi. Hasta yatağında, son nefesine kadar tek bir niyazı vardı. 'Biraz daha yaşarsam ne yapabilirim?' diye düşünüyordu. Son yazısını hatırlıyorum. 'Allah'ım yazmama müsaade et, biliyorum bu nefes bu tende baki değil ama son anıma kadar çalışmak istiyorum.' diyordu. Bu da nasip oldu kendisine. Bu memlekete hizmetten başka bir düşüncesi yoktu. Onun İslam'a ve Türklüğe olan aidiyeti kelimede değil, benlikteydi. Hocanın kendisine devrolan meşaleyi çok güzel şekilde devrettiğini düşünüyorum. Cümle ihvanından Allah razı olsun. Onu dualarla yad etmek bize de nasip oldu."

Etkinliğin ardından ziyaretçilere gül suyu ve kestane şekeri ikram edildi.