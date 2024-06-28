Üye Girişi
Haberler

Cinuçen Tanrıkorur'un vefatının 24. yılı anıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ut virtüözü, besteci, musiki hocası ve yazar Cinuçen Tanrıkorur, vefatının 24. yılında anıldı. İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma etkinliği, Tanrıkorur'un Kocatepe Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirildi. Etkinliğe, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Tanrıkorur'un eşi ve sevenleri katıldı.

Ut virtüözü, besteci, musiki hocası ve yazar Cinuçen Tanrıkorur, vefatının 24. yılında anıldı.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma etkinliği, Tanrıkorur'un Kocatepe Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinliğe, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Tanrıkorur'un eşi ve sevenleri katıldı.

"Millet Kütüphanesi'nde bir müze çalışması yapıyoruz"

Usta sanatçının eşi Bahrihüda Tanrıkorur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24'üncü vefat yıl dönümünde Cinuçen Tanrıkorur'u bir programla andıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Anma etkinliği kapsamında Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra Tanrıkorur'un kendi ilahilerinin de okunduğunu ifade eden Bahrihüda Tanrıkorur, "Gelecek sene yapacağımız anma için de hazırlıklara başladık. Onun için anma konserleri yapıyoruz. Bu sene içinde konserlerimiz devam edecek. Arşivini Millet Kütüphanesine bağışladık, orada bir müze çalışması yapıyoruz. O da yakında açılacak inşallah. Cinuçen Bey'in ses ve video arşivi, bütün yazıları, sevenlerinin istifadesine sunulacak." dedi.

Prof. Dr. Murat Salim Tokaç ise Cinuçen Tanrıkorur'un Türk musikisine çok büyük katkıları olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Onun işi gücü gençlerleydi. 'Bir sonraki devre ne bırakabiliriz?' düşüncesindeydi. Hasta yatağında, son nefesine kadar tek bir niyazı vardı. 'Biraz daha yaşarsam ne yapabilirim?' diye düşünüyordu. Son yazısını hatırlıyorum. 'Allah'ım yazmama müsaade et, biliyorum bu nefes bu tende baki değil ama son anıma kadar çalışmak istiyorum.' diyordu. Bu da nasip oldu kendisine. Bu memlekete hizmetten başka bir düşüncesi yoktu. Onun İslam'a ve Türklüğe olan aidiyeti kelimede değil, benlikteydi. Hocanın kendisine devrolan meşaleyi çok güzel şekilde devrettiğini düşünüyorum. Cümle ihvanından Allah razı olsun. Onu dualarla yad etmek bize de nasip oldu."

Etkinliğin ardından ziyaretçilere gül suyu ve kestane şekeri ikram edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Cinuçen Tanrıkorur Bilal Erdoğan Kocatepe İstanbul Edebiyat Sanat Kültür Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

 İddialar için, 'Hayırlı olur' demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı

İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı

Bakmadan Geçme

Copa America hangi kanalda, saat kaçta, CANLI - ŞİFRESİZ nasıl izlenir #9917 #129300 #127942 Hangi bakanlar istifa etti, hangi bakanlar değişecek? Şuayip Birinci kimdir? Şuayip Birinci kaç yaşında, nereli, doktor mu? Fahrettin Koca'nın yerine kim gelecek? Milli Eğitim Bakanı değişecek mi, SON DAKİKA? Vedat Işıkhan istifa mı edecek? Vedat Işıkhan istifa etti mi? Yılmaz Tunç istifa mı edecek? Yılmaz Tunç istifa etti mi? 29 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? HSK atama kararnamesi 29 Haziran Cuma yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! ?? Yusuf Tekin istifa mı edecek? MEB Bakanı Yusuf Tekin istifa etti mi?mde 29 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 29 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 29 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 29 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
Karısına tecavüz etmeye çalışan arkadaşını öldürdü! Cinayet sonrası kahkahalar attı

Karısına tecavüz etmeye çalışan arkadaşını öldürdü! Cinayet sonrası kahkahalar attı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title