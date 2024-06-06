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Etnospor Kültür Festivali'nde İsrail saldırılarında hayatını kaybeden binlerce Gazzeli çocuk anıldı

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Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden binlerce Gazzeli çocuk anıldı. Festivalde geleneksel sporlar, el sanatları, çocuk oyunları ve yöresel tatlar sergileniyor. Gazzeli çocukları temsilen yüzlerce ayakkabı sergilendi ve Gazze'den göç etmek zorunda kalanların durumu anlatıldı.

6. Etnospor Kültür Festivali'nde, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden binlerce Gazzeli çocuk anıldı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açtı. Yaklaşık 30 ülkenin katıldığı festivalde geleneksel sporlar, el sanatları, çocuk oyunları ve yöresel tatlar sergileniyor.

Dört gün boyunca yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayacak festivalde hayatını kaybeden Filistinli çocukların sesi de duyuruluyor. Etkinlik alanında Gazzeli çocukları temsilen yüzlerce ayakkabı sergilendi. Kurulan çadırda, hayatını zor şartlarda sürdüren Gazzelilerin durumu anlatıldı. Artırılmış gerçeklik gözlüğü takan katılımcılar, sırtlarında ağır yüklerle yürüme bandına çıkarılarak Gazze'den göç etmek zorunda kalanların durumunu anlaması sağlandı.

Filistin ile ilgili alanın koordinatörü Tülay Gökçimen, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gazze'de yaşanan dramı ziyaretçilere anlatmaya çalıştıklarını aktaran Gökçimen, "6. Uluslararası Etnospor Kültür Festivali'nde Gazze temasıyla ayakkabıları yerleştirdik. Her biri bir Gazzeli çocuğu temsil ediyor. Gazze'de katledilen çocukların her birini temsilen bir ayakkabı koysaydık, Atatürk Havalimanı ayakkabıyla dolardı. Bu Etnospor'da, 'Bütün çocuklar oynamayı hak ediyor' ve 'Bütün çocuklar yaşamayı ve öğrenmeyi hak ediyor' teması var. Biz de burada bunu insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Buraya misafir gelen çocuklar için her şey düşünülmüş. Allah razı olsun Gazze de unutulmadı. Girişe, 'Gazzeli çocuklar yaşayabilseydi sizin gibi bu festivali gezebileceklerdi' diye bir not bıraktık. Bu ayakkabılar Gazzeli çocukları temsil ediyor." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA / Spor

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