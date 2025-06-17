Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı'dan Edirne Valisi'ne Ziyaret

Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı'dan Edirne Valisi'ne Ziyaret
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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi ve başarı diledi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kazancı ziyarette çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sezer de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, başarı diledi.

Ziyarette, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de yer aldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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