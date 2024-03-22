Üye Girişi
Haberler

Dünya Göçebe Oyunları, Geleneksel Sporların En Büyük Etkinliği Olacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 8-14 Eylül'de Kazakistan'ın başkenti Astana'da 5'incisi düzenlenecek "Dünya Göçebe Oyunları"nın, geleneksel sporların dünyadaki en büyük etkinliği olduğunu belirtti.

Kazakistan'ın ev sahipliğinde yapılacak "5. Dünya Göçebe Oyunları"nın geri sayım töreni için Astana'da temaslar gerçekleştiren Erdoğan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bilal Erdoğan, temasları kapsamında Kazak yetkililerle etkinliğe ilişkin hazırlıkları ele aldıklarını belirterek, "Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ile 5. Dünya Göçebe Oyunları'nın geri sayımını başlatmış olduk. Aynı zamanda bilet satışına da başlandı. İlk bileti de biz almış olduk." diye konuştu.

Kazakistan Turizm ve Spor Bakanlığı ile oyunlara hazırlık aşamasında ne tür işbirlikleri yapacaklarını kayıt altına alan iyi niyet belgesi imzaladıklarını dile getiren Erdoğan, " Dünya Göçebe Oyunları'nın 5'incisinin en başarılı etkinlik olmasını arzu ediyoruz. Çünkü Dünya Göçebe Oyunları, geleneksel sporların dünyadaki en büyük etkinliğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, "Dünya Göçebe Oyunları"nın, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) da inisiyatifi olduğuna işaret ederek, "Bu etkinlik ne kadar başarılı olursa, büyük bir katılımla dünyada yankı bularak gerçekleştirilirse bizim de misyonumuz olan geleneksel sporların dünyada yaygınlaştırılması ve popülerleştirilmesine en üst düzeyde katkı sağlamış olacağız." ifadesini kullandı.

"Dünya Göçebe Oyunları"nın sadece Türk dünyasına değil bütün dünyaya hitap eden uluslararası bir etkinlik olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Güney Amerika'dan Afrika'ya, Japonya'ya kadar, hatta Avrupa'nın bile geleneksel sporları var. Bizim de Konfederasyonumuzun 20 ülkeden üyeleri var. Yaptığımız etkinliklerle ulaştığımız 80'in üzerinde ülke var." dedi.

Erdoğan, "4. Dünya Göçebe Oyunları"nı Türkiye'de İznik'te gerçekleştirdiklerini anımsatarak, şöyle konuştu:

"İznik'teki Dünya Göçebe Oyunları'na 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu katılmıştı. Kazakistan'daki oyunlarda da bunun altında kalmamayı hedefliyoruz. Astana'da geleneksel spordan 20 branş var. Bu 20 branşın bazıları Kazak geleneksel sporları, bazıları daha fazla ülkede oynanan sporlar. Dolayısıyla bu, geleneksel sporlara yaklaşımımızdaki zenginliği de gösteriyor. Olimpiyatlar gibi daha kısıtlayıcı bir tarzda yaklaşmıyoruz. Kazakistan'daki oyunlara da 100'ün üzerinde ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun iştirak etmesini hedefliyoruz."

"Dünya Göçebe Oyunları ve geleneksel sporlar daha çok kültürel zenginlik içeriyor"

Konfederasyon olarak Antalya'da düzenledikleri 6. Etnospor Forumu'nda "Dünya Göçebe Oyunları" için önemli bir adım attıklarını belirten Erdoğan, "Yaklaşık 60 federasyonun imzasıyla Dünya Etnospor Konfederasyonunun geleneksel sporlarda uluslararası müsabaka kurallarının belirleyicisi ve karar vericisi olduğuna imza atılmış oldu. Biz ilgili branşlarda bütün aktif federasyonları bir araya getirerek, uluslararası müsabaka yapılması halinde hangi kural setiyle yapılması gerektiğini belirliyor olacağız." dedi.

Bilal Erdoğan, "Dünya Göçebe Oyunları"nın turizm sektörü için de önemine değinerek, şunları kaydetti:

"İnsanlar artık farklı konseptleri merak ediyor ve görmek istiyor. Dünya Göçebe Oyunları ve geleneksel sporlar, daha çok kültürel zenginlik içeriyor ve farklılık gösteriyor. İnsanların daha önce görmedikleri şeyi görmesini sağlıyor. Dünya Göçebe Oyunları'nın turizm açısından çok güçlü bir çekim gücü olduğuna inanıyorum. Biz bunu Türkiye'de, İznik'te yaşadık. Gerçekten İznik'in, Türkiye'de iç turizmde çok da fazla bilinmeyen bir destinasyonken, Dünya Göçebe Oyunları'ndan sonra çok daha fazla çekim alanına döndüğünü gördük. Dünyada da İznik'in daha fazla konuşulduğuna şahit olduk. Dolayısıyla Dünya Göçebe Oyunları hem Astana'nın hem genel olarak Kazakistan'ın daha fazla bilinmesine de yol açacaktır."

Kaynak: AA / Güncel

Dünya Göçebe Oyunları Bilal Erdoğan Kazakistan Dünya Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ETİMESGUT ANKET SONUÇLARI 2024! Erdal Beşikçioğlu mu Enver Demirel mi önde? TİP, Hatay'da kimi destekleyecek? TİP'in Hatay kararı ne? Gökhan Zan'ın adaylığı neden çekildi? DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Motorine kaç TL indirim var? Motorine indirim mi geliyor? 22 Mart benzin ve motorin güncel fiyatlar DENİZLİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 22 MART | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? BALIKESİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Mehmet Murat Çalık kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Mehmet Murat Çalık kaç yaşında, nereli? Mehmet Murat Çalık biyografisi! Hafta sonu hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu nedir? Hangi illere turuncu kod verildi? BURSA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Adana Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title