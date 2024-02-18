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Antalya'da düzenlenen 6. Etnospor Forumu sona erdi

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Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 6. Etnospor Forumu sona erdi. Forumda uluslararası müsabaka kurallarının belirlenmesine ilişkin mutabakat imzalandı ve Dünya Göçebe Oyunları'na ilişkin iş birliği anlaşması imzalandı. Forumun sonunda ise geleneksel sporlara hizmet eden isim ve kurumlara ödüller verildi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından, "Geleneksel sporların ihyası" parolasıyla Antalya'da düzenlenen 6. Etnospor Forumu, tamamlandı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Calista Luxury Resort Hotel'de yapılan 6. Etnospor Forumu'nun son gününde çeşitli oturumlar gerçekleştirildi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın da yer aldığı forumda, 60 federasyonun katılımıyla Dünya Etnospor Konfederasyonunun branşlarındaki uluslararası müsabaka kurallarının belirleyicisi olmasına ilişkin hazırlanan mutabakatın imza töreni gerçekleştirildi.

Törende ayrıca, Dünya Etnospor Konfederasyonu ile Kazakistan'da yapılacak 5. Dünya Göçebe Oyunları'na ilişkin Dünya Göçebe Oyunları Kazakistan Organizasyon Komitesi arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Forum, iki gün boyunca yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçların paylaşılmasının ardından, geleneksel sporlar ve oyunlara hizmet eden, bu kapsamda önemli çalışmalarda bulunan isim ve kurumlara ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Liderlik", Kazakistan'dan Zarina Saripova'ya "Genç Geleneksel Spor Oyuncusu", Romanya'dan Bogdan Alexandru Lupse'ye de "Kıdemli Geleneksel Spor Oyuncusu" ödülü verildi.

Kaynak: AA / Spor

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