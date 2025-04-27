Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı gibi bir hedefim yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen 7. Etnospor Forumu'na katıldı.

CUMHURBAŞKANI OLMAK İSTİYOR MU?

Burada Rus devlet ajansı TASS'a bir röportaj veren Erdoğan'a, "Gelecekte cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Erdoğan, bu soruya, "Siyasi bir hırsım yok. Bu soru bana sıkça soruluyor ancak ben sivil toplumda, gençleri güçlü hissettikleri konularda çalışmaya teşvik eden bir lider olarak kalmak istiyorum." yanıtını verdi.

"HAYATIMI BU YÖNDE GEÇİRMEK İSTİYORUM"

Bu nedenle zamanının çoğunu eğitim alanındaki çalışmalara ayırdığını belirten Erdoğan, sözlerine, "Okullar, üniversiteler, burs programları ve akademik ödül programları ile ilgileniyorum. En iyi ve en parlak gençlerin hedeflerine ve hayallerine ulaşmalarını destekliyorum. Ayrıca kültürün canlandırılması, korunması ve yeni nesillere aktarılması için çalışıyorum. Hayatımı bu yönde geçirmek istiyorum." şeklinde devam etti.