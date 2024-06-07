6. Etnospor Kültür Festivali'nde Geleneksel El Sanatlarına İlgi

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen 6. Etnospor Kültür Festivali'nde geleneksel el sanatlarına ait ürünler görücüye çıktı.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin ikinci gününde çeşitli yörelerin geleneksel el işi ürünleri, vatandaşların beğenisine sunuldu.

Festivale gelen vatandaşlar; bakır, deri ve ahşap işlemeciliği ile elde edilen malzemelerin yanı sıra iğne oyası, dokuma ile üretilen ürünlere ilgi gösterdi.

Geleneksel el sanatları alanında geri dönüşümden imal edilen ürünler de katılımcıların ilgisini çekti.