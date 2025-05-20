Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemlerde Fenerbahçe'ye başkan adayı olacağı iddialarını kesin bir dille yalanlayan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İsim vermeden Ali Koç'u uyaran Erdoğan, "Fenerbahçe daha iyi yönetilsin istiyorum. O günlerin hayalini kurmaya devam edeceğiz. Bizim takımımız, Cumhurbaşkanımızın da tuttuğu takım" ifadelerine yer verdi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, konuk olduğu A Spor ekranlarında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacağı söylenen Erdoğan, ortaya atılan iddiaları kesin bir dille yalanlayarak tartışmalara son noktayı koydu.

Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

BU SÖZLER ALİ KOÇ'A: DAHA İYİ YÖNETİLSİN İSTİYORUM

İsim vermeden Ali Koç yönetimine eleştirilerde bulunan Bilal Erdoğan, "Fenerbahçe tuttuğum takım. Cumhurbaşkanımızın takımı. Başarıya aç bir taraftar haline geldik. Ancak Fenerbahçe Başkanlığına aday değilim. Elbette Fenerbahçe daha iyi yönetilsin istiyorum. Spor yöneticiliğinin sadece tarafgirlik için değil, oturup sağduyuyla konuşulması lazım. Spor seyircisinin de istemesi lazım. Tabii ki Fenerbahçe daha iyi yönetilsin istiyorum" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor
İspanya'da mobil şebekeler çöktü

İspanya'da yeni kriz! Mobil şebekelerin tümü çöktü
Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt

Bahçeli'nin çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt: Doğru olmaz
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
Diddy'nin otel odası ortaya çıktı: Kanıt niteliğinde görüntüler şok etti!

Diddy'nin skandal otel odası ortaya çıktı! Kanıt niteliğinde görüntü
İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var

Özel'in verdiği rakamla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vestel'in 2 bin kişiyi işten çıkarma sebebi belli oldu

Nedeni tahmin edilenden çok farklıymış
Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı

Kilosu 1000 liradan satılan ürün, 150 ailenin geçimini sağlıyor
Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor

Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor
Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı

Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı
Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu
Kırmızı bültenle aranan 4 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Bakan Yerlikaya gelişmeyi bu fotoğrafla duyurdu
Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.