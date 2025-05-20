Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, konuk olduğu A Spor ekranlarında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacağı söylenen Erdoğan, ortaya atılan iddiaları kesin bir dille yalanlayarak tartışmalara son noktayı koydu.

BU SÖZLER ALİ KOÇ'A: DAHA İYİ YÖNETİLSİN İSTİYORUM

İsim vermeden Ali Koç yönetimine eleştirilerde bulunan Bilal Erdoğan, "Fenerbahçe tuttuğum takım. Cumhurbaşkanımızın takımı. Başarıya aç bir taraftar haline geldik. Ancak Fenerbahçe Başkanlığına aday değilim. Elbette Fenerbahçe daha iyi yönetilsin istiyorum. Spor yöneticiliğinin sadece tarafgirlik için değil, oturup sağduyuyla konuşulması lazım. Spor seyircisinin de istemesi lazım. Tabii ki Fenerbahçe daha iyi yönetilsin istiyorum" dedi.